Rowhani: USA będą izolowane na świecie

Prezydent Iranu Hasan Rowhani powiedział we wtorek, że decyzja Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem oraz przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy to historyczne błędy, które skutkować będą izolacją Waszyngtonu na świecie.

Zdjęcie Hassan Rowhani /ATTA KENARE /AFP

"Historia pokaże, że te dwie decyzje podjęte przez rząd Stanów Zjednoczonych były złe... Waszyngton będzie izolowany na świecie z powodu tych błędnych decyzji" - powiedział Rowhani cytowany przez irańską agencję prasową Tasnim.

W poniedziałek Stany Zjednoczone otworzyły w Jerozolimie swoją ambasadę w Izraelu, przenosząc ją z Tel Awiwu. Prezydent USA Donald Trump decyzję o uznaniu przez Waszyngton Jerozolimy za stolicę państwa ogłosił 6 grudnia 2017 roku.

Wkrótce potem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję".

8 maja prezydent Trump ogłosił, że USA wycofują się z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, gdyż - jego zdaniem - porozumienie to "było w swej istocie nieudane". Zapowiedział też "potężne sankcje" wobec Iranu z natychmiastowym skutkiem.