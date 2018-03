Rozmowy na temat Korei odbędą się w Finlandii

Według relacji fińskich mediów przedstawiciel MSZ Korei Północnej Choi Kang Il przyleciał w niedzielę do Helsinek, gdzie w najbliższych dniach ma spotkać się z przedstawicielami Korei Płd. i USA. Fińskie MSZ potwierdziło tę wizytę.

Jak podają w niedzielę fińskie media, Choi, który jest w północnokoreańskim MSZ wicedyrektorem departamentu ds. USA, będzie prawdopodobnie rozmawiać z byłym ambasadorem USA w Korei Południowej, jak i z przedstawicielem Korei Płd.

Według doniesień medialnych Choi przyleciał do Helsinek w niedzielę po południu z Pekinu. Na lotnisku oczekiwały na niego dziesiątki dziennikarzy, oprócz fińskich także z Japonii. Choi miał opuścić terminal wychodząc innym wyjściem niż zwykli pasażerowie.

Początkowo Fińska Agencja Informacyjna STT informowała, że do spotkania z udziałem przedstawiciela Korei Płn. może dojść w ambasadzie Japonii w Helsinkach, ale później placówka zaprzeczyła temu.

Fińskie MSZ potwierdziło głównym fińskim mediom, że w Helsinkach dojdzie do spotkania z udziałem przedstawiciela Korei Płn., ale nie podało szczegółów co do innych uczestników czy możliwych tematów rozmów. Przyznano, że pomagano w organizacji spotkania, jednocześnie podkreślając, że Finlandia nie jest jego stroną. Podano, że mają to być rutynowe i nieoficjalne rozmowy.

Część mediów spekuluje, że negocjacje z udziałem przedstawiciela Korei Północnej mogą dotyczyć kwestii rozbrojenia nuklearnego, a także sytuacji w Azji Północno-Wschodniej.

Komentatorzy przypominają również, że przedstawiciele Korei Płn. odbywają wiele nieoficjalnych wizyt. W ubiegłym roku w Finlandii przebywał szef departamentu ds. Europy w północnokoreańskim resorcie spraw zagranicznych.

Do spotkania z udziałem Choi w Helsinkach ma dojść na początku tygodnia.

W sobotę zakończyły się trzydniowe rozmowy w Sztokholmie, w których uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Korei Płn. i Szwecji. Ich celem miało być przygotowanie ewentualnego spotkania przywódców USA i Korei Płn.

Z Helsinek Przemysław Molik