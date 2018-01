Rozpoczęła się akcja ratunkowa w Himalajach. Relacja na żywo

Rozpoczęła się akcja ratunkowa w Himalajach, gdzie Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol utknęli na Nanga Parbat. Pakistańskie helikoptery ruszyły w stronę bazy pod K2. Tam zabrały ekipę ratunkową i wyruszyły po uwięzionych himalaistów.

12:11



Ostatnia wiadomość od Elisabeth Revol: "Jestem bardzo głodna i spragniona. Spałam 5 minut".

12:04



Ponieważ śmigłowce nie mogą latać powyżej 4 tysięcy metrów ratowników czeka długa wspinaczka.



12:00



W skład ekipy ratunkowej wchodzą: Denis Urubko, Adam Bielecki, Piotr Tomala i Jarosław Botor. Deklarują, że są gotowi podjąć akcję natychmiast po wylądowaniu mimo kończącego się dnia, by jak najszybciej dotrzeć do uwięzionych na zboczach Nanga Parbat Tomasza Mackiewicza i Elizabeth Revol.

11:45



Tymczasem na Facebooku pojawiła się informacja, że Revol i Mackiewicz zdobyli szczyt Nanga Parbat. Poinformował o tym partner Francuzki. Problemy himalaistów zaczęły się przy zejściu ze szczytu.

11:43

Po uzupełnieniu paliwa śmigłowce z ekipami ratunkowymi z Polski wyleciały już w kierunku Nanga Parbat.

11:29

11:24

Zespół ratunkowy jest gotowy, żeby uratować Mackiewicza i Revol jeszcze w sobotę. Przygotowani są również na samotny, trzydniowy pobyt w górze - powiedział na antenie TVN24 himalaista Marek Chmielarski.

11:13

Na lotnisku w Skardu planowany jest krótki postój w celu uzupełnienia paliwa.



11:12

Śmigłowce wylądowały w Skardu.



11:05

10:58

Szef wyprawy na K 2 Krzysztof Wielicki szacuje, że dojście do Tomasza Mackiewicza zajmie ekipie co najmniej półtora dnia. Nieco szybciej zespół może dotrzeć do Francuzki Elisabeth Revol, która zeszła na wysokość około 6700 m.

10:52

Ratownicy dotrą do punktu startu wyprawy krótko przed zmrokiem.

10:40

Śmigłowce potrzebują nieco ponad 3 godziny, by dowieźć Polaków w rejon akcji. Muszą wykonać międzylądowanie w Skardu w Pakistanie w celu uzupełnienia paliwa.

10:36

Maszyny wiozą uczestników pod oddalony o 300 kilometrów ośmiotysięcznik.

10:27

Polska ekipa ratunkowa wyruszyła spod K2.



9:55

"Helikoptery poderwane w powietrze. Wyleciały ze Skardu w stronę bazy pod K2" - poinformował rzecznik polskiej zimowej wyprawy na K2 Michał Leksiński.

Maszyny przewiozą uczestników narodowej wyprawy na K2 pod ośmiotysięcznik. Polscy himalaiści w składzie: Denis Urubko, Adam Bielecki, Jarek Botor i Piotrek Tomala wyruszą na pomoc uwięzionym na zboczach Nanga Parbat Tomaszowi Mackiewiczowi i Elizabeth Revol.

Odległość z bazy pod K2 do Nanga Parbat to prawie 200 km w linii prostej. Jednak ewentualny lot będzie o wiele dłuższy i z międzylądowaniami na zatankowanie paliwa.

Dramatyczna sytuacja

Dwoje himalaistów, Francuzka i Polak, którzy chcieli zdobyć zimą Nanga Parbat, utknęło dwa dni temu na wysokości 7400 metrów. Sytuacja jest dramatyczna.



Para wczoraj rozdzieliła się. Elisabeth Revol zaczęła schodzić w dół. Stan zdrowia Polaka jest natomiast bardzo zły - cierpi na ślepotę śnieżną i chorobę wysokościową.



"Mackiewicz został sprowadzony przez jego partnerkę Elisabeth Revol do namiotu na wysokość 7250 m i tam spędził noc. Natomiast ona zeszła do 6670 m" - poinformował kierownik komitetu organizacyjnego narodowej wyprawy na K2 Janusz Majer.

Na profilu Pakistan Mountain News napisano, że francuska himalaistka przetrwała noc i była widziana przez lornetkę z bazy pod Nanga Parbat. Od wczoraj jednak się nie ruszyła. Ma odmrożone palce u stóp i czeka.

Nie ma natomiast informacji o Tomaszu Mackiewiczu, który znajduje się wyżej. Nie wiadomo, czy Polak jest w stanie się poruszać.

Szef wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki szacuje, że dojście do Tomasza Mackiewicza zajmie ekipie co najmniej półtora dnia. Nieco szybciej zespół może dotrzeć do Francuzki Elisabeth Revol. W każdym wypadku oboje alpinistów czeka jeszcze jedna noc na wysokości powyżej 6000 m przy temperaturze spadającej do minus 40 stopni i bardzo silnym wietrze.

Zdjęcie Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol utknęli na Nanga Parbat / Facebook/Twitter /

Siódma próba zdobycia "Nagiej Góry"

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, a Revol po raz czwarty. Tym razem wyruszyli we dwójkę, podejmując próbę ataku w stylu alpejskim, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach. Utknęli pod kopułą szczytową, na wysokości ok. 7400 m.

Potężny, niezwykle skomplikowany masyw Nanga Parbat postrzegany jest jako olbrzymia, biegnąca łukiem grań, o długości prawie 26 km. "Naga Góra" (8126 m) była przedostatnim (obok K2) z niezdobytych zimą ośmiotysięczników. Pierwszego o tej porze roku wejścia na Nanga Parbat dokonali 26 lutego 2016 r. Włoch Simone Moro, Pakistańczyk Muhammad Ali oraz Hiszpan Alex Txikon.