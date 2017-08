RPA: Żona prezydenta pobiła 20-letnią modelkę

​Południowoafrykańska policja podała we wtorek, że nie wie, gdzie obecnie znajduje się żona prezydenta Zimbabwe Grace Mugabe, podejrzana o zaatakowanie młodej kobiety. Wcześniej minister ds. policji RPA Fikile Mbalula powiedział, że stawiła się na komisariacie.

Zdjęcie Robert Mugabe i Grace Mugabe /AFP

"Nie wiemy obecnie, gdzie się znajduje (Grace Mugabe). Negocjacje ws. oddania się podejrzanej (w ręce policji) nie zostały zakończone" - powiedział w rozmowie z AFP rzecznik policji Vishnu Naidoo. Dodał, że policja rozmawia z prawnikami podejrzanej.

"Minister ds. policji został poinformowany", że Mugabe ma rano stawić się na policji - tłumaczył Naidoo. - Gdy wypowiadał się dla prasy, "wiedział, że ma do tego dojść, jednak chwilę później dowiedział się, że ostatecznie tak się nie stało".

Minister mówił wcześniej we wtorek, że 52-letnia Mugabe, która jest uważana za możliwą następczynię swego męża Roberta Mugabego, współpracuje z policją, "sama oddała się w jej ręce", zostanie oskarżona o zaatakowanie młodej kobiety w weekend w Johannesburgu i jeszcze we wtorek stanie przed sądem.

W poniedziałek 20-letnia modelka Gabriella Engels złożyła skargę na Grace Mugabe, która przyjechała do RPA na leczenie. Kobieta twierdzi, że gdy w niedzielę wieczorem przebywała ze znajomymi w pokoju hotelowym w Johannesburgu, pierwsza dama wtargnęła do pomieszczenia i zaczęła ją bić. Portal News24 podał, że Engels przebywała wówczas z synami pani Mugabe. Według modelki ochroniarze pierwszej damy przyglądali się atakowi.

Grace jest wymieniana wśród możliwych następców swego męża. 93-letni Mugabe to najstarszy przywódca na świecie i na razie nic nie wskazuje na to, by wkrótce zamierzał ustąpić. Już ogłosił, że zamierza kandydować w wyborach w 2018 roku.

Agencja AP przypomina, że Grace Mugabe była już oskarżana o napaści podczas podróży, m.in. w 2009 roku w Hongkongu, gdy o pobicie oskarżył ją pewien fotograf.

Mugabe jest przewodniczącą ligi kobiet w Afrykańskim Narodowym Związku Zimbabwe - Front Patriotyczny (ZANU-PF), partii rządzącej w Zimbabwe.