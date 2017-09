Rumunia: Ponad 150 migrantów uratowanych przez straż przybrzeżną

Straż przybrzeżna Rumunii poinformowała w środę, że nad ranem uratowała ponad 150 migrantów płynących po Morzu Czarnym na zardzewiałej i zniszczonej łodzi przy trudnych warunkach pogodowych.

Zdjęcie Migranci, zdj. ilustracyjne /MAHMUD TURKIA /AFP

Łódź z migrantami została odholowana do portu w Konstancie, ponieważ silny wiatr i wysokie fale uniemożliwiały operację ratunkową na morzu.

Zastępca dowódcy rumuńskiej straży przybrzeżnej Cristian Cicu powiedział, że w łodzi znajdowały się 153 osoby, w tym 53 dzieci.

Jednostkę przewożącą nielegalnych imigrantów zauważono na wodach terytorialnych Rumunii we wtorek rano. Następnie wysłała ona sygnał SOS i dwie łodzie straży przybrzeżnej wypłynęły w jej kierunku - informuje agencja Associated Press.

Nie poinformowano, z jakich krajów pochodzili migranci.

W ostatnim czasie coraz więcej nielegalnych migrantów próbuje przedostać się przez Morze Czarne z Turcji do Rumunii.

Rumunia, która nie należy do strefy Schengen, do tej pory generalnie nie została dotknięta kryzysem migracyjnym. Władze w Bukareszcie obawiają się, że Morze Czarne stanie się alternatywnym szlakiem dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą dotrzeć do Europy.