Ryanair odwołuje kolejne loty. Na liście połączenia z Polską

Linie lotnicze Ryanair odwołują kolejne połączenia - tym razem w zimowym rozkładzie, z którego zniknie szereg połączeń, w tym te z i do miast w Polsce. Chodzi o okres pomiędzy listopadem a marcem.

Niedawno linie zostały zmuszone do nagłego odwołania ponad dwóch tysięcy październikowych lotów. Wszystko przez błąd przy tworzeniu grafiku urlopów, w rezultacie czego przewoźnik nie dysponował wystarczającą liczbą pracowników. Teraz Ryanair chce uniknąć powtórki.

Z rozkładu zniknie więc 18 tysięcy lotów. Anulowanie połączeń dotknąć może około 400 000 podróżujących. Na liście są między innymi połączenia: Edynburg-Szczecin, Modlin-Saloniki, Newcastle-Gdańsk, Trapani-Kraków czy Katowice - Hamburg.

Do tego dwa połączenia krajowe, łączące stolicę z Gdańskiem i Wrocławiem. Alternatywnych tras będą też musieli poszukać ci, którzy chcieliby dostać się z Salonik do Paryża, z Hamburga do Oslo czy z podlondyńskiego Stansted do Edynburga. W sumie to 34 trasy.

Ryanair podkreśla, że 99% pasażerów linii nie odczuje zmian, a zawieszenie połączeń na mniej ważnych trasach pozwoli na bezproblemowe obsłużenie tych najpopularniejszych. Firma dodaje, ze ten ruch sprawia, iż pasażerów nie będą już czekały kolejne nieprzyjemne niespodzianki. Przewoźnik oferuje pasażerom vouchery, które będzie można wykorzystać na przyszłe podróże. Telewizja Sky News donosi jednak, że kupony te nie będą obowiązywać np. w okresie świątecznym.