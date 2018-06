Rzecznik prezydenta: Jest szansa na wizytę Andrzeja Dudy w Białym Domu

W tym roku nie ma żadnych planów wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce - powiedział we wtorek rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Według niego możliwa jest natomiast wizyta głowy polskiego państwa w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Donald Trump i Andrzej Duda w Warszawie /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Łapiński został wieczorem w Polsat News zapytany, czy prezydent USA odwiedzi nasz kraj z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Prezydencki rzecznik przypomniał, że Donald Trump gościł w Polsce w zeszłym roku, a dwa lata wcześniej był tutaj jego poprzednik - Barack Obama. "Co roku jest więc prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce i my się trochę do tego przyzwyczailiśmy" - dodał Łapiński.

Zwrócił jednak uwagę, iż nie jest tak, że amerykański przywódca co roku odwiedza wszystkie państwa, nawet te sojusznicze. "W tym roku żadnych planów wizyty prezydenta Trumpa nie ma, raczej mówi się o pewnych planach związanych z wizytą dwustronną pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych" - podkreślił Łapiński.

Według niego taka wizyta jest możliwa w tym roku. Łapiński zastrzegł jednak, że na razie za wcześnie jeszcze, by informować o jej ewentualnej dacie.

Donald Trump wraz z małżonką Melanią odwiedzili nasz kraj na początku lipca ubiegłego roku. Prezydent USA wygłosił m.in. przemówienie na pl. Krasińskich w Warszawie. Barack Obama wziął z kolei udział w odbywającym się w lipcu 2016 r. w stolicy szczycie NATO.