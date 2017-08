Rzym: Gwardia Szwajcarska gotowa na ewentualny atak

Gwardia Szwajcarska jest gotowa także w razie ataku terrorystycznego - zapewnił jej dowódca Christoph Graf, cytowany w czwartek przez włoską agencję Ansa. Dodał, że być może zamach w Rzymie jest "tylko kwestią czasu".

Zdjęcie Po niedawnym zamachu terrorystycznym w Barcelonie, w Watykanie wzmocniono kontrole. Na zdjęciu Gwardzista Szwajcarski na Placu św. Piotra /Piotr Stasiuk /Agencja FORUM

Słowa dowódcy przytoczył szwajcarski portal katolicki Cath.ch. Według niego Graf mówił o tym podczas spotkania żołnierzy gwardii w Soleure w Szwajcarii.



"Może tylko kwestią czasu jest to, kiedy dojdzie do ataku w Rzymie. Ale jesteśmy gotowi także na to" - oświadczył dowódca papieskiej gwardii.



Po niedawnym zamachu terrorystycznym w Barcelonie, w Watykanie wzmocniono kontrole. Towarzyszą one przede wszystkim spotkaniom z papieżem Franciszkiem na audiencji generalnej i modlitwie Anioł Pański.