Sąd odrzucił wniosek rodziców Alfiego o wyjazd do Włoch

Sąd rodzinny w Manchesterze odrzucił we wtorek wniosek rodziców niespełna dwuletniego Alfiego Evansa o zgodę na przewiezienie chłopca do Włoch w celu dalszego podtrzymywania jego życia. Sędzia przychylił się do opinii lekarzy, że taki ruch byłby zbyt niebezpieczny dla zdrowia dziecka.

Informację o decyzji sądu podał serwis internetowy BBC.

Według relacji lokalnej gazety Liverpool Echo, w trakcie wtorkowej rozprawy sędzia zasugerował, że lekarze mogą rozważyć przeniesienie chłopca do domu. Przedstawiciele szpitala argumentowali jednak, że to byłoby możliwe najwcześniej za kilka dni, a w obecnej atmosferze wrogości wobec szpitala może być wręcz niemożliwe.

23-miesięczny Alfie został w poniedziałek wieczorem odłączony od aparatury podtrzymującej życie w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu. Opiekujący się z nim zespół medyczny, który reprezentuje przed sądem interesy chłopca, ocenił, że dalsza terapia "nie jest w jego najlepszym interesie" i może być nie tylko "daremna", ale także "nieludzka".