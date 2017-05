Samobójczy zamach w Iraku. Dziesięć ofiar śmiertelnych

Dziesięć osób zginęło a 22 zostały ranne w poniedziałek późnym wieczorem w rezultacie wybuchu samochodu-pułapki przed popularnym sklepem z lodami w centrum Bagdadu - poinformowały władze.

Zdjęcie Samobójczy zamach w Iraku /ALI ABBAS /PAP/EPA

Zamach nastąpił kilka dni po rozpoczęciu świętego dla muzułmanów miesiąca ramadan, w którym obowiązuje post od wschodu do zachodu słońca.

Po zmierzchu, kiedy post już nie obowiązuje, restauracje i kawiarnie w Bagdadzie szybko się zapełniają. Zamachu dokonano kiedy lokale były już pełne gości.

Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu, jednak w przeszłości do podobnych aktów terroru przyznawali się z reguły dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego (IS). W ub.r. podczas ramadanu zdetonowali ciężarówkę wypełnioną materiałami wybuchowymi, zabijając kilkaset osób.