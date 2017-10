Schwytano 74-letniego złodzieja "ninja"

Japońska policja zatrzymała mężczyznę, który dokonywał kradzieży w przebraniu wojownika ninja. Włamywaczem okazał się 74-letni mężczyzna. Usiłowano go schwytać od 8 lat. Zarzucono mu, że w tym czasie dokonał 254 włamań na łączną wartość stanowiącą równowartość ponad 930 tysięcy złotych.





Mężczyznę nazwano włamywaczem ninja, ponieważ dokonywał włamań do mieszkań wdrapując się nocami po ścianach budynków w czarnym ubraniu i w masce. Rejestrowały to kamery monitoringu, ale nie można było go zidentyfikować.



Jednak w maju kamera uchwyciła moment kiedy mężczyźnie zsunęła się maska i udało się go rozpoznać. Od tamtej pory śledzono go i schwytano po jego kolejnym włamaniu.



Włamywacz wyjaśnił, że włamywał się do mieszkań, ponieważ nie lubi pracować, a dzięki kradzieży mógł szybko zdobyć pieniądze. Powiedział też, że nie zostałby schwytany, gdyby był młodszy. Teraz zamierza zrezygnować z kradzieży, ponieważ ma 74 lata i jest już na to za stary.