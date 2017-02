​Serbia: Dwa wybuchy w składzie amunicji. Są zabici i ranni

W dwóch wybuchach, do których doszło we wtorek w składzie amunicji w Kragujevacu w środkowej Serbii, zginęła jedna osoba, a 25 jest rannych. Trwają poszukiwania trzech zaginionych osób - podało serbskie ministerstwo obrony.

Według mediów na linii do demontażu amunicji doszło do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Gdy na miejsce przybyło 40 strażaków, aby go ugasić, nastąpił drugi wybuch, w rezultacie którego ranni zostali strażacy, żołnierze i przedstawiciele serbskiego MSW.

Reklama

Wskutek wybuchu zawalił się też dach jednego z pomieszczeń składu; prawdopodobnie pod gruzami uwięzione są trzy osoby.

Składy amunicji w Kragujevacu powstały w 1853 roku i znajdują się w dużej odległości od osiedli mieszkaniowych.