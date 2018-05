Seria wstrząsów tektonicznych po erupcji wulkanu na Hawajach

​Na wyspie Hawai'i, największej w archipelagu Hawajów znanej również jako Big Island, doszło w piątek do serii trzęsień ziemi o stopniowo wzrastającej magnitudzie. Według danych Służby Geologicznej USA (USGS) ostatni wstrząs miał magnitudę 6,0 (początkowo podawano 6,9).

Zdjęcie Wybuch wulkanu Kilauea /FREDERIC J. BROWN /AFP

Wstrząsy o takim natężeniu moga spowodować poważne zniszczenia, jeśli wystąpią na terenach zamieszkałych. Według USGS nie ma zagrożenia falami tsunami.

Reklama

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości ok. 17,7 km na południowy zachód od osady Leilani Estates, do której dotarła już lawa z erupcji wulkanu Kilauea. Lawa dotarła już do kilku innych miejscowości, których mieszkańcy otrzymali polecenie natychmiastowej ewakuacji.

Mieszkańcy miejscowości Puna, zamieszkanej przez około 10 tys. ludzi, zostali zmuszeni do ewakuacji po tym, jak władze poinformowały o parze i lawie, dobywających się z pęknięcia w kraterze. W powietrzu występuje wysokie, szkodliwe dla zdrowia, stężenie związków siarki.

Wybuch wulkanu Kilauea, jednego z pięciu na wyspie, nastąpił w czwartek po serii trzęsień ziemi ciągu ostatnich kilku dni, w tym wstrząsu o magnitudzie 5,0.

Jeden z mieszkańców powiedział lokalnym mediom, że widział "fontanny" lawy. Jak wynika ze zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych, chmura popiołu wzbiła się nad wyspą na wysokość kilku kilometrów. Wydobywająca się z wulkanu lawa ma początkowo temperaturę ok. 1149 stopni Celsjusza.

Do erupcji wulkanu Kilauea dochodzi nieprzerwanie od ponad 30 lat. Oprócz Kilauei, aktywny jest jeszcze wulkan Mauna Loa.

Hawaje to archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym i jeden ze stanów USA.