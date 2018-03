Seria wybuchów w Teksasie

Policja z Teksasu poszukuje sprawcy serii wybuchów w stolicy tego stanu Austin. Do kolejnej eksplozji doszło w sklepie z używanymi przedmiotami. Policja poinformowała później, że nie miała ona związku z poprzednimi.

We wtorek wieczorem policja została powiadomiona o wybuchu w sklepie sieci Goodwill, która przyjmuje używane przedmioty, a dochód z ich sprzedaży przeznacza na cele charytatywne. Później okazało się, że pracownik segregujący darowizny znalazł w jednej z toreb symulator granatu, który zapalił się gdy wyjmował go ze środka. Policja nie wie, do kogo należała torba. Niewykluczone, że ktoś pozostawił w niej symulator przez przypadek.

Mieszkańcy Austin żyją w poczuciu strachu. Od początku marca doszło tam do pięciu tajemniczych eksplozji.



Pierwsze trzy ładunki wybuchowe znajdowały się w paczkach podłożonych pod drzwiami domów. Kolejną bombę podłożono przy ulicy, a jej zapalnik został uruchomiony, gdy dwaj mężczyźni weszli na rozciągniętą w poprzek chodnika linkę.



Wczoraj rano ładunek wybuchowy eksplodował w centrum wysyłkowym firmy Fedex. W wyniku wybuchów dwie osoby zostały zabite, a cztery ranne.



Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność i informowanie władz o wszelkich podejrzanych przedmiotach. Za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców wyznaczono nagrodę w wysokości 115 tys. dolarów.