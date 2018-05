Sfingowana śmierć Babczenki podkopie wiarygodność Kijowa?

Sfingowana śmierć rosyjskiego dziennikarza Andrija Babczenki przypomina scenę z powieści o Sherlocku Holmesie - oceniły w czwartek brytyjskie media. Podkreśliły, że może to w przyszłości podkopać wiarygodność Kijowa w walce z rosyjską propagandą.

"The Times" w korespondencji z Ukrainy napisał, że plan sfingowania śmierci dziennikarza był według jednego z ukraińskich posłów bezpośrednio zainspirowany powieściami Arthura Conana Doyle'a o słynnym detektywie. Jak podkreślono, o pomyśle śledczych nie wiedziały ani żona Babczenki, ani jego matka.

Dziennik zaznaczył jednocześnie, że wiadomość o tym, że dziennikarz żyje, wywołały "mieszankę niedowierzania, radości i wściekłości wśród (jego) przyjaciół, współpracowników i wrogów".

Jeden z ekspertów ds. rosyjskich służb bezpieczeństwa Andriej Sołdatow napisał na Twitterze, że działania Babczenki "podkopały wiarygodność dziennikarzy i mediów". "Na litość boską, Babczenko jest dziennikarzem, a nie policjantem, i częścią naszej pracy jest zaufanie, niezależnie od tego, co (prezydent USA Donald) Trump i (prezydent Rosji Władimir) Putin mówią o fake newsach" - dodał.

"Times" ocenił, że w swoich ostatnich wpisach w mediach społecznościowych Babczenko "dał podpowiedź dotyczącą swoich planów". W poniedziałek zamieścił w internecie wpis ze zdjęciem ukraińskiego śmigłowca wojskowego, do którego w przeszłości próbował się bezskutecznie dostać, a który później rozbił się, powodując śmierć wszystkich 14 osób na pokładzie. "Miałem szczęście; to były moje drugie narodziny" - napisał.

Po ujawnieniu mistyfikacji w środę wieczorem dziennikarz napisał na Twitterze: "Dobry panie, znudziło mi się umieranie. (...) Obiecałem, że umrę, jak będę miał 96 lat, gdy zatańczę na grobie Putina".

Konserwatywny "Telegraph" zwrócił uwagę, że akcja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy została skrytykowana m.in. przez organizację Reporterzy Bez Granic, a jej szef Christophe Deloire ocenił tę operację jako "żenującą" i "godną pożałowania".

"Jedna taka sprawa wystarczy, aby rzucić cień wątpliwości na wszystkie inne mordy polityczne" - dodał.

Trik obróci się przeciwko Kijowowi?

Również "Guardian" zauważył, że wielu dziennikarzy krytycznie odnosiło się do metod użytych przez Babczenkę i ukraińskie służby, podkreślając, że mogą one pomóc Rosji w wojnie propagandowej z Ukrainą.

Były korespondent tej gazety w Moskwie Shaun Walker napisał, że "to był udany trik godny magika z morskiego kurortu, ale może jeszcze obrócić się przeciwko Kijowowi".

"Cała ta historia pomimo swej absurdalności nie jest tematem do żartów. Babczenko rzeczywiście wyjechał z Rosji z powodu strachu i to mogła być prawdziwa próba zabicia go. Pytanie brzmi jest jednak, czy ukraińskie władze, powstrzymując jego śmierć w ten sposób, nie spowodowały większych szkód, niż wyciągnęły z tego korzyści (...) i czy istniał jakiś mniej prowokacyjny sposób, by osiągnąć ten sam cel" - zastanawiał się dziennikarz.

"Następnym razem, kiedy krytyk Kremla zostanie zastrzelony, zatruty lub wypadnie z okna na betonowy chodnik pod swoim domem, pierwsze pytanie będzie brzmiało: czy on na pewno nie żyje?" - wskazał Walker. Jak dodał, "bez wątpienia możemy oczekiwać 'bronienia się Babczenką' jako domyślnej odpowiedzi Kremla na doniesienia lub nawet zdjęcia różnego rodzaju okropieństw wyrządzonych przez Rosję w najbliższych latach".

Tabloid "The Sun" zamieścił na pierwszej stronie nagłówek "Żyje się tylko dwa razy", publikując zdjęcie rzekomych zwłok dziennikarza na podłodze jego mieszkania w Kijowie. Gazeta również zwróciła uwagę na inspirację postacią Sherlocka Holmesa. Przypomniała scenę z inspirowanego tą postacią popularnego serialu, w której detektyw rzuca się z dachu londyńskiego szpitala, ale w kolejnym sezonie wraca cały i zdrowy.

Babczenko, rosyjski dziennikarz krytyczny wobec Kremla, o którego zabójstwie w Kijowie poinformowały we wtorek ukraińskie władze, nieoczekiwanie pojawił się w środę publicznie na konferencji prasowej w Kijowie wraz z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylem Hrycakiem i prokuratorem generalnym Jurijem Łucenką.

Dziennikarz wyjaśnił, że zamach na niego był rzeczywiście przygotowywany i że zgodził się wziąć udział w planowanej od dwóch miesięcy akcji SBU, która miała na celu ujęcie jego organizatorów i potencjalnych wykonawców.

Szef SBU poinformował, że zatrzymano już organizatora zabójstwa, który jest zwerbowanym przez Rosjan obywatelem Ukrainy. Do wykonania zlecenia wynajął on innego Ukraińca, byłego żołnierza, który uczestniczył w operacji przeciwko separatystom prorosyjskim w Donbasie.

41-letni Babczenko brał udział, jako żołnierz, w dwóch wojnach czeczeńskich. Po odejściu z armii został korespondentem wojennym rosyjskich mediów. Od 2017 roku mieszka na Ukrainie. Jak tłumaczył, opuścił Rosję ze względu na groźby, które otrzymywał w związku z krytyką rządów prezydenta Władimira Putina.

