Silne trzęsienie ziemi w rejonie archipelagu Moluków

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 st. nawiedziło w poniedziałek nad ranem czasu lokalnego rejon indonezyjskiego archipelagu Moluków - poinformowały służby sejsmologiczne. Brak informacji o ofiarach lub zniszczeniach.

Zdjęcie Wyspa Halmahera, zdj. ilustracyjne /AFP

Automatyczny system ostrzegania przed falami tsunami na Oceanie Indyjskim (IOTWS) ogłosił alarm, jednak został on wkrótce odwołany.

Według amerykańskiej służby sejsmologicznej USGS, epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości 171 km pod dnem Morza Banda.

Moluki, czyli Wyspy Korzenne, to grupa wysp we wschodniej części Archipelagu Malajskiego, wchodząca w skład Indonezji. Otoczone są wodami mórz Banda, Seram, Moluckiego i Halmahera.

Największe wyspy to Halmahera, Seram i Buru. Jest to rejon aktywny sejsmicznie, należący do tzw. "ognistego kręgu" otaczającego Ocean Spokojny. Wnętrza wysp są górzyste, występują tam czynne wulkany.