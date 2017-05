Siły arabsko-kurdyjskie zdobyły Tabakę na północy Syrii

Arabsko-kurdyjska koalicja SDF wyzwoliła z rąk dżihadystów strategicznie położone miasto Tabaka na północy Syrii, co otwiera drogę do ofensywy na ar-Rakkę, samozwańczą stolicę Państwa Islamskiego (IS) - podało w środę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Zdjęcie Syria /AFP

Według Obserwatorium, Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) zajęły także największą w Syrii zaporę i elektrownię wodną na Eufracie ok. 40 km od Tabaki, o którą trwały wcześniej zacięte walki.

Informację o wyzwoleniu miasta i zajęciu tamy potwierdzili również przedstawiciele SDF. "Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo i całkowicie wyzwoliliśmy miasto i zaporę" - powiedział rzecznik SDF Talal Sello, cytowany przez AFP. Trwa przeczesywanie miasta w poszukiwaniu niedobitków dżihadystów.

Siły SDF weszły do Tabaki 24 kwietnia, ale od tamtej pory napotkały stanowczy opór dżihadystów używających do walki m.in. samochodów pułapek i uzbrojonych dronów.

Celem operacji SDF było odbicie z rąk dżihadystów strategicznego rejonu miasta Tabaka oraz powstrzymanie postępów syryjskich wojsk rządowych zmierzających w jego kierunku.

SDF przy wsparciu lotnictwa oraz sił specjalnych koalicji pod wodzą USA prowadzi od listopada 2016 roku ofensywę, której celem jest okrążenie miasta ar-Rakka - najważniejszego bastionu IS w Syrii. Wcześniej w marcu siły odcięły ostatnią główną drogę prowadzącą do miasta.

Ar-Rakka znajduje się ok. 55 km na wschód od Tabki.

SDF to arabsko-kurdyjska koalicja kierowana przez Kurdów z milicji YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony) i główny sojusznik USA w wojnie z IS w Syrii.