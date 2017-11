Siostra papieża ujawnia kulisy konklawe z 2013 roku

Przed konklawe w 2013 roku Benedykt XVI, który ustąpił wtedy z urzędu, poprosił kardynała Jorge Bergoglio, by w razie wyboru uszanował decyzję kardynałów. Ujawniła to siostra papieża Franciszka, Maria Elena Bergoglio.

Słowa siostry papieża przytoczono w wydanej we Włoszech książce o nim "Inny Franciszek", której autorką jest watykanistka Deborah Castellano Lubov.

W tomie tym znalazła się następująca wypowiedź Marii Eleny Bergoglio o jej bracie dotycząca historycznych wydarzeń z 2013 roku: "Jorge poleciał do Rzymu już 26 lutego, by być obecnym w chwili rezygnacji z urzędu Benedykta XVI".

Przywołując pożegnalną audiencję dla Kolegium Kardynalskiego tuż przed abdykacją, dodała: "Kiedy kardynałowie ustawili się w kolejce do ustępującego papieża Benedykta XVI, on powiedział do Jorge: 'Jesteś mi winien posłuszeństwo. Jeśli zostaniesz wybrany, musisz to przyjąć'".

Przed konklawe w 2013 roku kardynał Bergoglio nie był wymieniany wśród faworytów. Był jednym z nich w 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, gdy wybrano kard. Josepha Ratzingera.

Medycyna dusz

Siostra papieża opowiedziała też, że jej brat po ukończeniu szkoły średniej wyjawił matce, że chce zostać lekarzem. Dostał też wtedy osobny pokój w domu, żeby mógł uczyć się spokojnie. Potem, jak wspomina siostra, matka znalazła tam książki filozoficzne, teologiczne i do łaciny. "Jorge, czemu mnie okłamałeś?" - zapytała matka.

"Mamo, nie okłamałem cię, chciałbym studiować medycynę dusz" - dodał przyszły papież, którego słowa przytoczono w książce, zawierającej relacje i wspomnienia osób z otoczenia Franciszka i jego krewnych.

