Śledztwo ws. Madeleine McCann. Policja bada "istotne ślady"

Brytyjskie media piszą dziś o oświadczeniu brytyjskiej policji. Dziesięć lat po zaginięciu 3-letniej wówczas Madeleine McCann śledczy ciągle badają "istotne" ślady, które pozwolą wyjaśnić zagadkę.

Mark Rowley z Metropolitan Police ogłosił, że śledztwo ciągle trwa, a nadzieja na wyjaśnienie zagadki istnieje.



"Mamy istotną linię dochodzenia, którą warto zbadać. Może nam dać odpowiedź" - oświadczył Rowley. Policja unika dziś pytań o szczegóły przed zbliżającą się rocznicą zniknięcia dziewczynki.



Rowley deklaruje jednak w rozmowie z BBC, że nie ma ostatecznego dowodu wskazującego na to, czy Madeleine żyje, czy nie. "Ważne jest by zachować otwarty umysł i ciągle traktować to dochodzenie jako dochodzenie ws. zaginięcia" - podkreślił policjant.





Początkowo śledztwo prowadziło 30 detektywów. Teraz ta liczba zmniejszyła się do czterech.



Rodzice Madeline wydali oświadczenie, w którym opisują ostatnią dekadę jako "skradziony im czas". Podkreślają, że następne tygodnie będą trudne i apelują do mediów o uszanowanie ich prywatności. Dodają, że dopóki śledztwo trwa, wciąż istnieje nadzieja.