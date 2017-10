Słowacja: Siedem ofiar zderzenia busa z ciężarówką

Siedem osób zginęło, a dwie zostały ranne w sobotę w zderzeniu mikrobusu z ciężarówką koło miejscowości Nitrica w powiecie Prievidza na zachodzie Słowacji - poinformowała słowacka policja.

Do wypadku doszło około godziny czwartej nad ranem. W wyniku zderzenia mikrobus Opel, którym jechało osiem osób, wywrócił się i został wyrzucony poza jezdnię.



Zabici to kierowca mikrobusu oraz sześć kobiet, które pracowały jako opiekunki w Austrii i wracały do domu. Dwoje rannych przewieziono do szpitala - 49-letnia kobieta jest w ciężkim stanie, a 35-letni mężczyzna doznał wstrząsu mózgu, ale jego życiu nic nie zagraża.

Reklama

Jest to najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar wypadek komunikacyjny na Słowacji od ponad ośmiu lat. W lutym 2009 roku koło miejscowości Polomka w powiecie Brezno w środkowej Słowacji na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg osobowy uderzył w autobus, powodując śmierć 12 osób i ranienie ponad 20 innych. Zawinił wtedy kierowca autobusu, który nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi.