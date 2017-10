Słynna reporterka Clare Hollingworth w Doodle Google

Słynną reporterkę wojenną Clare Hollingworth, która jako pierwsza poinformowała świat o wybuchu II wojny światowej, przypomina dziś Google Doodle.

Clare Hollingworth obchodziła rok temu 105. urodziny

Clare Hollingworth byłą jedną z najbardziej aktywnych korespondentek wojennych XX wieku. Zmarłą w styczniu tego roku weterankę, pisarkę i dziennikarkę "Telegraph" przypomina dzisiaj w swoim Doodle Google.



Zaledwie tydzień po zatrudnieniu w "The Daily Telegraph" 28-letnią Clare wysłano do Polski, by opisała pogarszającą się sytuację w Europie.



To ona jako pierwsza przekazała informację o rozlokowanych wzdłuż granicy niemieckich oddziałach i inwazji III Rzeszy na Polskę.



10 października Google przypomina Clare Hollingworth

Jak przypomina na swoich łamach "The Independent", Hollingworth szukała tematów tam, gdzie było niebezpiecznie. I - jak sama podkreślała - nigdy nie wykorzystałaby faktu, że była kobietą, do zdobycia lepszych informacji niż te, do których mieli dostęp mężczyźni.