SPA: Państwa arabskie uzgodniły pomoc dla Jordanii

Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) zadeklarowały pomoc dla przeżywającej kryzys ekonomiczny Jordanii w wysokości 2,5 mld dol. - poinformowała w poniedziałek Saudyjska Agencja Prasowa SPA.

Według agencji pakiet pomocowy przewiduje m. in. wpłatę depozytu do jordańskiego Banku Centralnego, wsparcie dla dorocznych budżetów kraju oraz finansowanie projektów rozwojowych.



W ostatnim okresie władze jordańskie wprowadziły szereg drastycznych posunięć oszczędnościowych, w tym podwyżki cen wielu podstawowych towarów i likwidację subsydiów, m. in. dopłat do cen chleba. Wywołało to falę masowych protestów w całym kraju.



Król Jordanii Abdullah zdymisjonował rząd i powołał nowego premiera, którego pierwszym posunięciem było odwołanie projektu ustawy przewidującej zwiększenie liczby osób objętych podatkiem dochodowym.



Ustawa przygotowana z inspiracji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) miała zwiększyć wpływy z podatków, głównie poprzez podniesienia o 6 proc. liczby osób objętych obowiązkiem podatkowym i obniżenie progu dochodów, od którego obowiązuje płacenie podatku.



Celem ustawy miało być zredukowanie deficytu budżetowego Jordanii wynoszącego 37 mld dolarów.