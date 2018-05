Francuzi okrzyknęli bohaterem imigranta z Mali, który wspiął się po fasadzie budynku w Paryżu i uratował dziecko zwisające z balkonu na czwartym piętrze. Nagranie wyczynu Mamoudou Gassama'a stało się hitem internetu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotni wieczór.

Reklama

Mamoudou Gassama powiedział po wszystkim dziennikarzom, że przechodził wówczas w pobliżu, kiedy zobaczył tłum gapiów zebranych przed jednym z budynków. Spojrzał do góry i szybko zorientował się, co się dzieje. W przeciągu zaledwie minuty mężczyzna wspiął się od balkonu do balkonu aż na wysokość czwartego piętra, gdzie - jak się później okazało - sąsiedzi przytrzymali zwisające z balkonu czteroletnie dziecko.

"Zrobiłem to, bo to było dziecko. Wspiąłem się i dzięki Bogu udało mi się je uratować" - powiedział 22-latek w rozmowie z "Le Parisien".

Kiedy na miejsce przyjechała straż pożarna z drabiną, dziecko było już bezpieczne. "Szczęśliwym trafem znalazł się ktoś w dobrej kondycji fizycznej i z odwagą, by uratować dziecko" - powiedział rzecznik paryskich strażaków.

Według mediów, w chwili wypadków rodziców malucha nie było w domu. Policja zatrzymała ojca pod zarzutem pozostawienia i narażenia zdrowia i życia dziecka. Matka w tym czasem była poza miastem.

Prezydent Emmanuel Macron na dziś zaprosił Gassama do Pałacu Elizejskiego, by osobiście podziękować mu za uratowanie dziecka.

Wcześniej bohaterski czyn 22-letniego imigranta chwaliła burmistrz stolicy Francji Anne Hidalgo. Nazwała go "spidermanem z 18-tki", nawiązując w ten sposób administracyjnego podziału Paryża i XVIII dzielnicy, gdzie niebezpieczna sytuacja miała miejsce.

Hidalgo poinformowała, że 22-letni Malijczyk przybył do Francji kilka miesięcy temu w nadziei na nowe życie. Wezwała, by paryżanie oraz urzędnicy paryskiego magistratu w podziękowaniu za jego heroizm pomogli mu osiedlić się we Francji.