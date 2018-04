​Spiker Izby Reprezentantów USA Paul Ryan nie będzie się ubiegał o reelekcję

Przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan powiedział w środę, że nie będzie się ubiegał o reelekcję; zapewnił, że robi to "bez żalu" i że "włożył w tę pracę całą energię". Nie podał przyczyn tej decyzji; oznajmił, że będzie pracował do końca kadencji.

Zdjęcie Paul Ryan /AFP

Podczas tej samej konferencji prasowej Ryan powiedział, że jest przekonany, iż prezydent Donald Trump nie zwolni prokuratora specjalnego Roberta Muellera badającego sprawę Russiagate.

Reklama

"Nie mam powodu sądzić, że do tego dojdzie, ponieważ rozmawiałem o tym z ludźmi w Białym Domu" - dodał.

Od początku tygodnia, kiedy Trump powiedział: "Dlaczego nie mam po prostu zwolnić Muellera? To co się dzieje to hańba", nasilają się spekulacje, że prezydent zamierza pozbyć się prokuratora specjalnego, który bada kontakty jego otoczenia z przedstawicielami Kremla, a ostatnio koncentruje się na zagranicznym finansowaniu jego kampanii wyborczej i ewentualnym blokowaniu przez Trumpa działania wymiaru sprawiedliwości.

We wtorek rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders powiedziała, że prezydent USA Donald Trump uważa, iż ma władzę pozwalającą mu na zwolnienie prokuratora specjalnego.