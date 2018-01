Spór o nazwę Macedonii. Powołano grupy robocze

Macedonia i Grecja uzgodniły powołanie grup roboczych do spraw rozwiązania prawie 30-letniego sporu wokół kwestii nazwy Macedonii - poinformował w piątek w wywiadzie dla agencji Reutera macedoński minister spraw zagranicznych Nikoła Dimitrow. Od 1995 r. kraj jest znany na arenie międzynarodowej jako "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii".

Sukces w rozwiązaniu tego problemu otworzy Macedonii drogę do członkostwa w NATO i UE, co zablokowały Ateny, twierdząc, że używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji o tej nazwie.

Rząd premiera Zorana Zaewa, który przejął władzę w Macedonii w maju ubiegłego roku, zapowiedział, że nawiąże ściślejsze kontakty z Grecją w celu rozwiązania konfliktu i zbliżenia z UE oraz NATO.

Dwie Macedonie

Dimitrow spotkał się w czwartek w Salonikach ze swym odpowiednikiem, szefem greckiego MSZ Nikolaosem Kodziasem, aby przedyskutować dalsze postępowanie w kwestii wieloletniego sporu.

"Podzieliliśmy przekonanie, że z obu stron istnieje dobra wola, aby ruszyć naprzód. Spodziewam się, że pierwsze spotkanie odbędzie się nie wcześniej niż w lutym" - powiedział w Reuterowi Dimitrow. Dodał, że jest "ostrożnym optymistą" co do uzgodnienia spornej nazwy.

"Jest oczywiste, że tożsamość jest dla nas bardzo ważna: musimy znaleźć sposób, aby przekonać naszych greckich kolegów, że istnieje wyraźne rozróżnienie między naszym krajem a regionem obejmującym północną Grecję" - podkreślił Dimitrow.

Pośrednikiem miedzy obu krajami w sporze o nazwę Macedonia jest od lat wysłannik ONZ, amerykański dyplomata Matthew Nimmitz, który w środę spotka się z szefami negocjatorów zarówno Grecji, jak i Macedonii.

FYROM czy Macedonia?

Zgodnie z porozumieniem z 1995 roku Grecja zgodziła się, aby sąsiad nosił nazwę "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii" (akronim angielski FYROM), zanim spór nie zostanie rozstrzygnięty. Pod tą nazwą Macedonia została przyjęta w 1993 roku do ONZ i wszystkie międzynarodowe organizacje jej używają, choć Macedonia oderwała się do Jugosławii w 1991 roku i Jugosławia jako taka już nie istnieje.

Dimitrow w wywiadzie dla Reutera dodał, że Macedonia, której UE przyznała w 2005 roku status kandydata do członkostwa, ma nadzieję na wyznaczenie w czerwcu daty rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Oczekuje także na zaproszenie do wstąpienia do NATO, które przyjęło już większość jej sąsiadów.

Przedstawiciele greckiego rządu sugerowali, że Grecja spróbuje skoncentrować się na porozumieniu, które zawierałoby złożoną nazwę kraju z geograficznym kwalifikatorem.