Spór o wizerunek Melanii Trump w reklamie szkoły językowej

Plakaty z wizerunkiem Melanii Trump, reklamujące jedną ze szkół językowych w Zagrzebiu, zostały usunięte, po tym jak prawnicy pierwszej damy USA zagrozili skierowaniem sprawy do sądu.

Zdjęcie Reklama z Melanią Trump /STRINGER /East News

"Tylko sobie wyobraźcie, jak daleko można zajść, znając trochę angielski" (Just imagine how far can you go with little bit of English) brzmiał napis nad zdjęciem Malanii Trump na mównicy, zamieszczonym na plakacie prywatnej szkoły językowej Instytut Amerykański.

Reklama

Na plakat, który wzbudził zainteresowanie w kraju i za granicą, zwróciła uwagę także prawniczka Natasza Pirc Musar, która reprezentuje interesy żony prezydenta Trumpa w jej rodzinnej Słowenii oraz w sąsiednich krajach.

W poniedziałek prawniczka zagroziła szkole językowej skierowaniem sprawy do sądu i zażądała, aby w przeciągu 24 godzin plakaty zostały usunięte z ulic Zagrzebia, ponieważ powieszono je bezprawnie.

"Firma, która przygotowywała ten plakat nie zna chorwackiego prawa, a to jest jasne: nikt nie może publikować wizerunku osoby w celach marketingowych, jeśli nie ma na to jej zgody“ - powiedziała Pirc Musar w chorwackiej telewizji RTL.

Szkoła usunęła plakaty w ciągu doby, jednak mecenas Pirc Musar podtrzymała groźbę skierowania sprawy do sądu.

Autorka plakatu, ekspertka ds. marketingu Ivis Burić tłumaczy, że jest jej przykro, iż plakaty zostały niewłaściwie zrozumiane. Zapewnia, że jej intencją nie była chęć naśmiewania się z pierwszej damy.

W wywiadach dla chorwackich mediów Burić również podtrzymała swoje wyjaśnienia, twierdząc że przygotowała plakat nie po to, aby obrazić Melanię Trump, ale żeby stworzyć prowokacyjny bilboard, który jest "dobry dla marketingu“.

"Ludzie są zaskoczeni tym, w jaki sposób promujemy naukę języka angielskiego, robimy to z pozytywnym nastawieniem. Cokolwiek myślelibyśmy o Melanii Trump, nikt nie może podważyć jej sukcesu, do którego przyczyniła się także znajomość języka angielskiego“ - powiedziała Burić zagrzebskiemu dziennikowi "24 sata".

Melania Trump urodziła się w 1970 roku jako Melania Knavs w słoweńskim mieście Novo Mesto. Jako dwudziestolatka opuściła rodzinną Słowenię i wyjechała do Stanów Zjednoczonych robić karierę jako modelka. Z Donaldem Trumpem poznała się w 1998 roku podczas jednego z bankietów i w ten sposób rozpoczął się ich związek. Para wzięła ślub w 2005 roku.

Z Zagrzebia Goran Andrijanić (PAP)