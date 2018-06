Spotkanie Donald Trump-Kim Dzong Un w Singapurze

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un podpisali oświadczenie, by "uznać osiągnięty postęp" i zobowiązać się do "podtrzymania impetu" negocjacji. To efekt dzisiejszego szczytu w Singapurze.

Zdjęcie Kim Dzong Un i Donald Trump /PAP/EPA

"Fantastycznie. Duży postęp, naprawdę bardzo pozytywnie. Myślę, że lepiej niż ktokolwiek mógł się spodziewać" - powiedział prezydent USA Donald Trump, podsumowując rozmowy z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem w Singapurze. Trump udzielił tego komentarza po zakończeniu roboczego lunchu delegacji USA i Korei Płn.



Komentatorzy zgodnie potwierdzają, że optymistyczna atmosfera szczytu i fakt, że został podpisany wspólny dokument, to duże zaskoczenie.



Przed godziną 7 czasu polskiego delegacje z USA i Korei Płn. zakończyły wspólny roboczy lunch, który jest elementem historycznego szczytu przywódców tych państw Donalda Trumpa i Kim Dzong Una, trwającego we wtorek od rana w luksusowym hotelu Capella w Singapurze.

Do roboczego posiłku zasiedli, oprócz Trumpa i Kima, m.in. sekretarz stanu USA Mike Pompeo, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa John Bolton i wysoki rangą północnokoreański urzędnik Kim Jung Czol, uznawany za prawą rękę Kim Dzong Una. Podano m.in. żeberka wołowe i wieprzowinę w sosie słodko-kwaśnym.

Głównym tematem rozmów podczas szczytu jest denuklearyzacja północnokoreańskiego reżimu oraz perspektywa nawiązania pokojowych relacji pomiędzy dwoma krajami, które od dekad prowadzą wrogą wobec siebie politykę.



Szczyt rozpoczął się tuż po godzinie 9.00 czasu miejscowego (3.00 nad ranem w Polsce) od 20-sekundowego uścisku dłoni. "Będziemy mieli wspaniałe relacje, nie mam wątpliwości" - powiedział Trump w czasie krótkiej, otwartej dla mediów sesji powitalnej. Kim odparł, że niełatwo było doprowadzić do spotkania, gdyż utrudniały to wzajemne uprzedzenia, które zostały jednak przezwyciężone.



Następnie obaj przywódcy zniknęli za zamkniętymi drzwiami, by rozmawiać na osobności, jedynie w towarzystwie tłumaczy. Spotkanie trwało ok. 50 minut.



Po przywitaniu i porannej rozmowie na osobności Trump i Kim zasiedli do dyskusji w szerszym gronie, gdzie towarzyszyli im członkowie obu delegacji, w tym Pompeo i Bolton. Amerykański prezydent powiedział na rozpoczęciu tych rozmów, że razem z Kimem rozwiążą "duży problem".

Wyraził przekonanie, że wspólnie z Kimem osiągną "olbrzymi sukces". "To będzie udane. To zostanie zrobione" - mówił Trump, odnosząc się prawdopodobnie do głównego tematu negocjacji, którym jest denuklearyzacja Korei Płn., oraz perspektywy nawiązania pokojowych relacji pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem.

Kim, który wydawał się podzielać optymizm Trumpa, zapowiedział, że będzie z nim współpracował, aby sprostać wyzwaniom. Wspomniał również, że przezwycięży wszelki sceptycyzm związany z jego spotkaniem z amerykańskim prezydentem.

"Wielu ludzi na świecie uzna to za (...) formę fantastyki (...) z filmu science-fiction" - miał powiedzieć tłumacz Kima, przechodząc razem z przywódcami korytarzem w luksusowym hotelu Capella, gdzie odbywa się spotkanie.

Rozmowy w Singapurze to pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i Korei Płn., które od czasu wojny z lat 50. XX wieku prowadzą wobec siebie wrogą politykę i nie utrzymują oficjalnych relacji.