Spotkanie Kaczyński-May

Zakończyło się spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z brytyjską premier Theresą May.

Zdjęcie Theresa May (fot. DIMITRIS LEGAKIS/EPA) i Jarosław Kaczyński (Jacek Turczyk/PAP) /PAP/EPA

Kaczyńskiemu towarzyszą m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan i ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

Przed spotkaniem prezes PiS mówił dziennikarzom: "Żałujemy decyzji brytyjskiej, ale bardzo chcielibyśmy, by Wielka Brytania utrzymała ścisłe związki z UE, z Europą".



Kaczyński był także pytany, czy jego rozmowa z May nie podważa pozycji premier Beaty Szydło. "Szefowie partii, którzy są w jednej rodzinie partii europejskiej, w EKR, po prostu rozmawiają ze sobą. Pani premier jest premierem, szefem rządu, ja jestem szefem partii rządzącej. Po prostu to jest sytuacja, która prowadzi do tego, że czasem także szefowie partii rządzącej z innymi szefami partii rządzącej rozmawiają. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego" - zaznaczył.