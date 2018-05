Spotkanie NATO i Rosji. "Wzmożona aktywnośc wojsk"

W Brukseli zbierze się Rada NATO - Rosja. Ambasadorowie państw Sojuszu spotkają się z rosyjskim odpowiednikiem. Od czasu aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Ukrainie do takich spotkań dochodzi rzadko. Ostatnie odbyło się w październiku ubiegłego roku.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg

Narada - jak zapowiadał sekretarz generalny Jens Stoltenberg - ma być poświęcona trudnym sprawom we wzajemnych relacjach i większej przejrzystości.

"Widzimy ostatnio wzmożoną aktywność wojskową w pobliżu naszych granic. Musimy ułożyć trudne relacje, by nie dochodziło do incydentów, które mogą doprowadzić do groźnych sytuacji" - mówił szef Sojuszu. Dodał, że NATO chce prowadzić dialog, jednocześnie podtrzymując krytyczną opinię o działaniach Rosji.

"Rosja jest naszym sąsiadem, to się nie zmieni. Ale musimy przedstawiać zdecydowane stanowisko kiedy Rosja łamie międzynarodowe prawo, kiedy stoi za cyberatakami. To twarde przesłanie musimy połączyć z otwartością do dialogu" - dodał Stoltenberg.

Po aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Ukrainie Sojusz zawiesił współpracę wojskową i polityczną z Rosją. Odbywają się jedynie spotkania na szczeblu ambasadorów, które nie przyniosły przełomu we wzajemnych relacjach.