Sprawca zamachu w Barcelonie nie żyje

17-letni Marokańczyk Mussa Ukabir, domniemany kierowca furgonetki, która w czwartek wjechała w ludzi na Las Ramblas w Barcelonie, to jeden z terrorystów zastrzelonych przez policję w piątek nad ranem w Cambrils - podał dziennik "El Periodico".

Zdjęcie Do zamachu w Barcelonie doszło w czwartek po południu /ANDREU DALMAU /AFP

Przypomnijmy, że w czwartek po południu rozpędzona furgonetka staranowała tłum ludzi w Barcelonie. Do zdarzenia doszło na Las Ramblas, w turystycznym sercu miasta. Do dokonania zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS). W ataku zginęło 14 osób, a ponad 100 zostało rannych.

W piątek nad ranem w hiszpańskim nadmorskim kurorcie Cambrils doszło do kolejnego ataku. Grupa napastników wjechała samochodem w ludzi, raniąc siedem osób. Jedna z nich zmarła na skutek odniesionych ran. Policja zabiła pięciu sprawców tego ataku. "El Periodico" i "El Pais" donoszą, że wśród nich był zamachowiec z Las Ramblas.

Poszkodowani w podwójnym hiszpańskim zamachu pochodzą z 34 krajów m.in. z Francji, Hiszpanii, Holandii, Chin, Wenezueli, Australii, Wielkiej Brytanii czy Pakistanu.