Stany Zjednoczone i Rosja o Korei Północnej: Nieprzewidywalne konsekwencje

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow rozmawiał w środę telefonicznie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem o niedawnej próbie rakietowej przeprowadzonej przez Koreę Północną - poinformowało MSZ Rosji. Przestrzegał USA przed działaniami militarnymi.

Zdjęcie Siergiej Ławrow i Rex Tillerson rozmawiali o Korei Północnej /Chip Somodevilla /AFP

Według tych źródeł Ławrow akcentował, że nie ma alternatywy dla poszukiwania polityczno-dyplomatycznej drogi przezwyciężenia napięć na Półwyspie Koreańskim, i podkreślał konieczność powstrzymywania się od wszelkich działań o charakterze militarnym, grożących nieprzewidywalnymi konsekwencjami.

Szef dyplomacji Rosji powiedział też, że Moskwa uważa, iż nasilanie presji sankcji na Koreę Północną byłoby kontrproduktywne i niebezpieczne.

Korea Północna wystrzeliła we wtorek rakietę balistyczną, która po przeleceniu nad japońską wyspą Hokkaido spadła do Oceanu Spokojnego. Według przedstawicieli władz USA, mógł to być pocisk KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12). Jego maksymalny zasięg szacowany jest przez różne źródła na 3700 do 6000 kilometrów.

Pjongjang złamał w ten sposób po raz kolejny nałożony na niego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zakaz prac nad bronią jądrową i pociskami balistycznymi. Służące wyegzekwowaniu zakazu międzynarodowe sankcje okazały się na razie bezskuteczne.