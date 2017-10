Stany Zjednoczone wycofują się z planu czystej energii

- Dyrektor federalnej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Scott Pruitt ogłosił w poniedziałek, że podpisze wycofanie się z przyjętego za prezydentury Baracka Obamy Planu Czystej Energii (Clean Power Plan), który regulował działalność elektrowni węglowych.

Zdjęcie Dyrektor federalnej Agencji Ochrony Środowiska Scott Pruitt /Riccardo Savi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

"Jestem tu, by ogłosić coś bardzo, bardzo dla was ważnego. Jutro w Waszyngtonie będę podpisywał propozycję wycofania się z tzw. Planu Czystej Energii poprzedniej administracji i tym samym zapoczątkuję wysiłki zmierzające do wycofania tych regulacji prawnych" - powiedział Pruitt w stanie Kentucky.

Reklama

Celem Planu Czystej Energii była redukcja emisji dwutlenku węgla z elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni węglowych, oraz zwiększenie ilości odnawialnych źródeł energii. Stany musiały przedstawić EPA plany pokazujące, w jaki sposób mają zamiar zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na swoim obszarze.

Pruitt powiedział na wiecu w Kentucky: "Prezydent (Donald Trump) dał do zrozumienia, że jeśli ktoś zastanowi się, co ten plan naprawdę znaczy, to zobaczy, że wprowadzał on podział na zwycięzców i przegranych".

Krytycy zniesienia Planu Czystej Energii argumentują, że uniemożliwi to spełnienie standardów emisji dwutlenku węgla wynikających z paryskiego porozumienia klimatycznego. Prezydent Trump wcześniej w tym roku ogłosił wycofanie się USA z porozumienia paryskiego, ale część stanów wybrała pozostanie przy tym porozumieniu.

Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie ratyfikowało dotąd 147 państw. USA uczyniły to we wrześniu ubiegłego roku, zobowiązując się do działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do wyraźnie mniej niż 2, a jeśli to możliwe do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Wymaga to zredukowania globalnej emisji gazów cieplarnianych, w której udział USA wynosi - według porozumienia paryskiego - 17,89 proc. Wyprzedzają je pod tym względem tylko Chiny z udziałem 20,09 proc.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska