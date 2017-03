Stany Zjednoczone wysyłają żołnierzy do Iraku

USA wysyłają 200 dodatkowych żołnierzy do Mosulu do walki z Państwem Islamskim (IS) - podali agencji Foxnews przedstawiciele Departamentu Obrony. Dwie jednostki 82 Dywizji Powietrznej wzmocnią siły USA w Iraku na wniosek o dowódcy tych sił w Bagdadzie.

Zdjęcie USA wysyłają 200 dodatkowych żołnierzy do Mosulu /SEYLLOU /AFP

Dwie jednostki mają zapewnić dodatkowe wsparcie koalicji walczącej pod przywództwem USA z dżihadystami z IS w Mosulu.

Dodatkowe siły z 82 Dywizji Powietrznej zostaną skierowane do byłej irackiej bazy wojskowej Qayyarah (Q-West), która jest pod kontrolą amerykańską od ostatniego lata. Obecnie w bazie, która znajduje się 65km na południe od Mosulu, znajdują się sterowane satelitarnie systemy rakietowe HIMARS oraz bojowe helikoptery Apache.

Baza wspiera walkę o przejęcie Mosulu, który jest drugim co do wielkości irackim miastem. Walki z IS o Mosul przeciągają się już ponad 5 miesięcy, siły koalicji mają nadzieję na zakończenie kampanii sukcesem w nadchodzących tygodniach.

W piątek, parę dni po przybyciu do Zatoki Perskiej, odrzutowce z lotniskowca USS George H.W. Bush zaczęły naloty na cele IS. W zeszłym miesiącu odrzutowce z tego lotniskowca, przebywającego we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego, przeprowadziły już naloty na cele IS w Syrii.

W sobotę koalicja przyznała, że doszło do zbombardowania przez ich myśliwce rejonu w zachodniej części Mosulu, gdzie przebywało około 200 cywilów. Siły koalicji podają, iż ostrzał został przeprowadzony na prośbę sił irackich.

Wcześniej przedstawiciel Pentagonu na konferencji prasowej oznajmił, iż nie przewiduje się wysłania dodatkowych, dużych ilości żołnierzy koalicji ponieważ aktualne działania przynoszą rezultaty.

82 Dywizja Lotnicza posiada już około 1.700 żołnierzy stacjonujących w Iraku i Kuwejcie pomagając siłom irackim w walce z IS. Szacuje się, iż w Iraku stacjonuje około 6.000 żołnierzy amerykańskich. Misja 200 dodatkowych żołnierzy w Iraku ma być tymczasowa.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińsk