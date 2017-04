Starający się o azyl w Szwecji podają różne dane osobowe

Od 30 do 50 proc. starających się o azyl w Szwecji podaje różne dane osobowe. Dzięki temu łatwiej mogą oszukiwać państwo - alarmuje szwedzki Urząd Skarbowy.

Dzięki obowiązującej w Szwecji tajemnicy służbowej m.in. Urząd Migracyjny i Urząd Skarbowy nie mogą wymieniać między sobą informacji dotyczących tożsamości osób, których dane są w ich zasobach. |

Zdaniem Urzędu Skarbowego, zachęca to uchodźców do posługiwania się kilkoma różnymi nazwiskami, by wyłudzać od państwa zasiłki i popełniać inne przestępstwa.

Osoba mająca trzy różne tożsamości, może rozpocząć działalność gospodarczą i otrzymać dotację, a później być na bezrobociu. Dzięki drugiej - otrzymywać zasiłek chorobowy, a na trzecią tożsamość wziąć kredyt - mówi szwedzkiej telewizji TV4, Marie Mattsson Vangekrantz, koordynator ds. wyłudzeń Urzędu Skarbowego.



Urząd Sakrbowy będzie domagał się zmiany przepisów by móc zapobiegać oszustwom.

Zamachowiec Rahmat Akiłow, który w ubiegły piątek zabił w Sztokholmie 4 osoby a 16 ranił, był jedną z wielu osób, które używają w Szwecji co najmniej dwóch różnych kompletów dokumentów.