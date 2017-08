​Stenogramy Trumpa. Jak prezydent USA rozmawia z zagranicznymi przywódcami

Dlaczego Australia dyskryminuje łodzie, kto zapłaci za mur, z kim rozmawia się źle, a z kim przyjemnie (z Putinem). Przedstawiamy 10 najciekawszych i najbardziej soczystych fragmentów stenogramów Donalda Trumpa.

Przypomnijmy, że dziennik "The Washington Post" ujawnił stenogramy przeprowadzonych w styczniu rozmów Donalda Trumpa z prezydentem Meksyku Enrique Peñą Nieto i premierem Australii Malcolmem Turnbullem.

Przecieki, które stały się już przedmiotem dochodzenia prokuratora generalnego, odsłaniają kulisy wielkiej polityki i stylu prowadzenia dyplomacji przez Donalda Trumpa. Oto 10 najciekawszych fragmentów.

Kto zapłaci za mur (Trump-Nieto)

Donald Trump zapowiadał, że za mur na granicy z Meksykiem zapłaci Meksyk. Co na to prezydent tego kraju?

Nieto: Moje stanowisko jest i będzie stanowcze - Meksyk nie może zapłacić za ten mur.

Trump: Ale nie możesz tego mówić prasie. Media zrobią wokół tego szum, a ja nie mogę sobie na to pozwolić. Nie możesz tego powiedzieć prasie, ponieważ ja nie będę w takich warunkach negocjować.

Prezydent USA znów radzi, jak rozmawiać z prasą o murze (Trump-Nieto)

Trump: Ja nie poruszam tego tematu, ale media to wyciągają. Więc wtedy powiem tylko: "zobaczymy, w którą stronę to zmierza - pozwólcie nam pracować nad rozwiązaniami z Meksykiem". Z gospodarczych spraw to jest najmniej ważne, ale psychologicznie ma duże znaczenie. Mówmy więc: "będziemy pracować nad rozwiązaniami". Jeśli się zgodzisz, wrócimy do stołu negocjacyjnego.

Mur? Jaki mur? (Trump-Nieto)

Trump: Jeśli chcesz, możesz wydać oświadczenie, że mieliśmy świetną rozmowę, a nasze zespoły będą ją kontynuowały. Powiedz, że nie rozmawialiśmy o murze.

Tłumacz niepotrzebny (Trump-Nieto)

W trakcie rozmowy prezydent USA mówił po angielsku, a prezydent Meksyku po hiszpańsku. Trump zapamiętał jednak, że Nieto bardzo dobrze mówi po angielsku.

Trump: Stany mają 60 miliardów deficytu handlowego z Meksykiem. Stany nie będę miały więcej takich deficytów. (...) Wygrałem wybory, bo mówiłem, jak dużo tracimy na rzecz Meksyku, jeśli chodzi o miejsca pracy, fabryki czy plantacje. (...) To jest nie do utrzymania. Do tłumacza - myślę, że Enrique rozumie wszystko, co powiedziałem. Jeśli nie potrzebujesz tłumaczenia, Enrique, to możemy kontynuować?

Nieto: Nie ma problemu.

Trump: Widzieliśmy się już wcześniej i ten gość mówi po angielsku lepiej niż ja, także kontynuujmy.

"Macie dużo twardych hombres" (Trump-Nieto)

Donald Trump wytknął prezydentowi Meksyku, że jego kraj nie radzi sobie z przestępczością narkotykową.

Trump: Macie problem. Macie dużo twardych "hombres" i potrzebujecie pomocy. My chcemy wam pomóc. Trzeba ich powalić, a wam to nie wychodzi. (...) Wiem, że to twardziele, może wasze wojsko się ich boi, ale nasza armia się nie boi i pomożemy wam na sto procent, ponieważ sprawy wymknęły się wam całkowicie spod kontroli.

Narkotykowa nora (Trump-Nieto)

Trump: Wygrałem w New Hampshire, bo New Hampshire to narkotywkowa nora. Narkotyki docierają tam przez naszą południową granicę.

Najważniejszy nieprzyjmujący uchodźców (Trump-Turnbull)

Donald Trump był wysoce poirytowany, gdy usłyszał, że poprzednia administracja zobowiązała się przyjąć ponad tysiąc uchodźców znajdujących się w Australii.

Trump: Malcolm, dlaczego to jest takie ważne? Nie rozumiem. To mnie zabije. Jestem najważniejszą osobą na świecie, która nie chce wpuszczać ludzi do swojego kraju (oryg. I am the world's greatest person that does not want to let people into the country).

Trump nadal zdenerwowany sprawą uchodźców (Trump-Trunbull)

Trump: Nienawidzę przyjmowania tych osób. Gwarantuję ci, że to źli ludzie. Dlatego siedzą w więzieniach (Australia trzyma ich na wyspach - przyp. red.). Nie okażą się nagle cudownymi ludźmi i nie zaczną pracować dla naszych mleczarzy.

Dyskryminacja łodzi (Trump-Turnbull)

Turnbull: Nie przyjmujemy ludzi, którzy przypływają na łodziach. (...) Nawet jeśli to zdobywcy Nagrody Nobla.

Trump: O chodzi z tymi łodziami? Dlaczego dyskryminujecie przeciwko łodziom? Nie, rozumiem już, chodzi o to, że przypływają z konkretnych regionów. Rozumiem.

Turnbull: Nie, proszę pozwolić, że wyjaśnię. Problem z łodziami polega na tym, że to właściwie outsoursing naszego programu imigracyjnego przemytnikom ludzi; poza tym tysiące osób później tonie w morzu.

Wyjaśnimy, że w ramach porozumienia USA-Australia Stany Zjednoczone zobowiązywały się prześwietlić, a następnie przyjąć uchodźców z australijskich wysp, a Australia uchodźców z Ameryki Środkowej starających się o azyl w USA.

Nie to co Putin (Trump-Turnbull)

Trump: Wystarczy, mam już dość. Przez cały dzień przeprowadzam te rozmowy i ta jest najgorsza ze wszystkich. Z Putinem rozmawiało się bardzo przyjemnie. A to jest jakiś absurd.

Turnbull: Czy chce pan porozmawiać jeszcze o Syrii i Korei Północnej?

Trump: To jakieś szaleństwo.

Turnbull: Dziękuję za pana zaangażowanie. To dla nas bardzo ważne.

Trump: Dla ciebie to ważne, a dla mnie żenujące.



Pełen zapis rozmów Donalda Trumpa znajduje się na stronie "The Washington Post".