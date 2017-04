Sto dni prezydentury Donalda Trumpa na Twitterze

Donald Trump słynie z zamiłowania do Twittera. Na tym popularnym serwisie społecznościowym prezydent Stanów Zjednoczonych zajmuje się zarówno wielką polityką, jak i sprawami bardziej przyziemnymi – jak sporem z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /AFP

W najbliższy weekend Donald Trump będzie obchodził sto dni swojej prezydentury. Dziennikarze agencji AFP z tej okazji wybrali dziesięć najważniejszych wpisów polityka na Twitterze z ostatnich 100 dni.

Reklama

Najpierw Ameryka

"Będziemy przestrzegać dwóch prostych reguł: kupuj to, co amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów" - napisał Donald Trump tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta.

Zakaz wjazdu do USA

"Musimy trzymać naszego wroga poza terytorium kraju" - tak prezydent USA tłumaczył storpedowany przez sądy dekret zakazujący wjazdu na teren Ameryki podróżnym z kilku muzułmańskich krajów.

Przyjaciel czy wróg?

"Dokąd zmierza nasz kraj, skoro sędzia może wstrzymać zakaz podróżowania do USA, przez co każdy, nawet o złych intencjach, może przyjechać do Ameryki?" - w reakcji na sprzeciw sędziów, prezydent pytał, czy są oni w rzeczywistości przyjaciółmi czy wrogami USA.

Problem z Koreą Północną

"Korea Północna zachowuje się bardzo źle. Rozgrywa Stany Zjednoczone od lat. Chiny robią niewiele, żeby pomóc!" - tak Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie z postawy Pjongjangu i Pekinu związane z programem nuklearnym Korei Północnej.

Relacje z Chinami

"Po co miałbym mówić, że Chiny manipulują walutą, skoro współpracują z nami przy problemie Korei Północnej? Zobaczymy, co z tego wyniknie" - prezydent USA złagodził swoje stanowisko (ostrzejsze w trakcie kampanii wyborczej) wobec Chin.

Niemieccy dłużnicy

"Niemcy są winne sporą sumę pieniędzy NATO i USA. Muszą płacić więcej za potężną i bardzo kosztowną gwarancję bezpieczeństwa!" - Donald Trump powiedział te słowa podczas spotkania z kanclerz Angelą Merkel w Waszyngtonie.

Trump Tower na podsłuchu

"Coś strasznego. Dowiedziałem się, że Obama miał na podsłuchu Trump Tower przed moim zwycięstwem (...)" - prezydent USA oskarżył swojego poprzednika o podsłuchiwanie jego apartamentowca i siedziby w trakcie kampanii wyborczej. Jego zarzutów dotąd nie potwierdzono.



Media kłamią

"Nie wierzcie mainstreamowym mediom. Biały Dom funkcjonuje bardzo dobrze. Odziedziczyłem bałagan, jestem trakcie porządkowania" - komentarz Donalda Trumpa po pierwszych czterech tygodniach urzędowania.

Wrogowie społeczeństwa

"Media podające nieprawdziwe informacje (tu Trump wymienia "New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) nie są moimi wrogami. Są wrogami amerykańskiego społeczeństwa" - prezydent USA w połowie lutego w swoim stylu zaatakował czołowe amerykańskie media.

Hasta la Vista

"Arnold Schwarzenegger nie odszedł dobrowolnie z programu "The Apprentice", został wylany za fatalne wskaźniki oglądalności, nie przeze mnie. Smutny koniec świetnego show" - tak Donald Trump zareagował na zakończenie współpracy stacji telewizyjnej z jego następcą w programie i znanym krytykiem. Bo w sieci nie tylko uprawia wielką politykę, ale też toczy mniej i bardziej poważne personalne spory.



To wybrane wpisy na Twitterze Donalda Trumpa z pierwszych stu dni prezydentury. Czym zaskoczy nas w ciągu kolejnych miesięcy?