Stoltenberg w Helsinkach o zagrożeniach hybrydowych i relacjach z Rosją

Zagrożenia hybrydowe pokrywają wszystko: od tweetów po czołgi i od propagandy po prowadzenie wojny - powiedział w poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas uroczystej inauguracji Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach.

Zdjęcie Jens Stoltenberg w Finlandii /MAURI RATILAINEN /PAP/EPA

W przemówieniu przypomniał, że podstępne czy wprowadzające w błąd działania są "co najmniej tak stare jak koń trojański". Nowością jest ich zakres i szybkość. Jako czynniki służące udaremnieniu zagrożeń sekretarz generalny NATO wymienił obok helsińskiego Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE) rosnącą gotowość sił NATO w krajach bałtyckich oraz w Polsce. Oceniając działanie centrum, wskazał na umacnianie współpracy NATO z Unią Europejską, jak też z partnerami takimi jak Finlandia. Stoltenberg i prezydent Finlandii Sauli Niinisto zainaugurowali oficjalnie działalność Centrum.

Reklama

W uroczystości wzięli udział także fiński premier Juha Sipila oraz wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini. Zarówno Stoltenberg, jak i Mogherini w swoich przemówieniach poświęcili dużo uwagi współpracy UE i NATO, jej organizowaniu i rozwojowi. Prezydent Niinisto podkreślił, że zagrożenia hybrydowe są rzeczywiste i często dotyczą wspólnie UE oraz NATO. "Widzimy, co nasz przeciwnik robi, ale nie rozumiemy, co te działania oznaczają" - powiedział fiński prezydent.Odnosząc się do zagrożeń hybrydowych, zalecił ich realną ocenę oraz przestrzegł przed ich wyolbrzymianiem. Jako przykład podał zagrożenia ze strony Rosji i częste podsycanie strachu.

Według Niinisto kluczem do przeciwstawienia się zagrożeniom hybrydowym jest jedność społeczeństw i chęć obywateli do obrony własnego państwa, ponieważ podziały wewnętrzne sprzyjają zagrożeniom.Do relacji z Rosją odniósł się także w swoim przemówieniu Stoltenberg. Podkreślił znaczenie środków odstraszających oraz dialogu. Jako przykład dialogu wymienił inicjatywę prezydenta Niinisto w kwestii poprawy bezpieczeństwa lotów nad Morzem Bałtyckim.

Przypomniał, że początkowo apel o szersze używaniu transponderów w rosyjskich samolotach wojskowych wzbudził kontrowersje, ale później zdecydowano, że negocjacje będą kontynuowane z udziałem Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).W kontekście relacji z Rosją i granicy fińsko-rosyjskiej Stoltenberg stwierdził, że Finlandia jest dla NATO ważnym i cennym krajem."Odgrywacie szczególną rolę, kiedy myśli się o stosunkach NATO i Rosji. Macie z Rosją dłuższą wspólną granicę niż kraje NATO razem wzięte. Obchodzicie stulecie odzyskania niepodległości. Wiecie lepiej ode mnie, jak bardzo ważną kwestią są stosunki sąsiedzkie w dobrych i złych czasach" - wskazał sekretarz generalny NATO.

Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach utworzono w kwietniu bieżącego roku. Pierwszymi sygnatariuszami porozumienia w tej sprawie były USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Łotwa, Litwa i Polska, a w lipcu dołączyły do nich Estonia, Norwegia i Hiszpania. We wrześniu w centrum zostało zorganizowane seminarium, w trakcie którego ministrowie spraw zagranicznych Finlandii i Szwecji zachęcali państwa NATO i UE do rozwijania współpracy w wykrywaniu zagrożeń hybrydowych oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa w strefie Morza Bałtyckiego.

Z Helsinek Przemysław Molik