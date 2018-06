"Stop Soros". Komisja Wenecka wzywa Węgry

Komisja Wenecka wezwała parlament Węgier, by poczekał z przyjęciem pakietu ustaw antyimigracyjnych "Stop Soros", a Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) je skrytykował.

Zdjęcie Budynek finansowanej przez George'a Sorosa organizacji Fundacje Społeczeństwa Otwartego /Ferenc Isza /AFP

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto ocenił w odpowiedzi, że UNHCR wypowiedział wojnę Węgrom, a do Komisji Weneckiej zaapelował, by raczej zmusiła Kijów do wycofania kroków naruszających - w jego opinii - prawa mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Komisja Wenecka powiadomiła w poniedziałek na swojej stronie, że jej szef Gianni Buquicchio spotkał się z Szijjarto, by porozmawiać o ukraińskiej ustawie oświatowej oraz o węgierskim projekcie pakietu ustaw "Stop Soros".

"W odniesieniu do tego ostatniego (tj. pakietu) przewodniczący (Komisji Weneckiej) zaapelował do parlamentu węgierskiego, by nie przyjmował pakietu ustaw przed opublikowaniem przez Komisję opinii na ich temat w najbliższy piątek lub przynajmniej by uwzględnił rekomendacje Komisji ze wstępnej opinii, przesłanej już władzom węgierskim" - poinformowano na stronie Komisji Weneckiej.

Pakiet "Stop Soros" ma zostać poddany pod głosowanie w parlamencie Węgier w środę. Projekt przewiduje m.in., że za finansową i organizacyjną pomoc nielegalnym imigrantom groziłaby kara do roku więzienia.

Szijjarto w reakcji na apel Komisji zauważył, że żywi ona oczekiwania wobec Węgier co do jeszcze nie przyjętego pakietu "Stop Soros", który ma chronić Węgry, ale jest mało aktywna, jeśli chodzi o już przyjętą ustawę ukraińską.

"Nie może być tak, że niektóre państwa europejskie, które też są członkami Rady Europy, obiema nogami depczą prawa mniejszości, gwiżdżąc na opinię Komisji Weneckiej" - oznajmił. Dodał, że to niedopuszczalne, by europejskie instytucje utrzymywane z pieniędzy europejskich podatników bardziej martwiły się o przybywających nielegalnie na kontynent imigrantów, którzy niosą ze sobą zagrożenie, niż o mniejszości narodowe żyjące od stuleci w Europie.

Węgry zostały także wymienione w poniedziałek przez szefa UNHCR Zeida Ra'ada Al-Husseina na otwarciu 38. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Skrytykował on Budapeszt z powodu pakietu "Stop Soros".

"To ważne, by niezależne organizacje były w stanie nadzorować stan przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do imigrantów bez lęku i bez przeszkód" - zaznaczył. Dodał, że zakazy i inne niedawne działania rządu węgierskiego "stygmatyzują imigrantów i ubiegających się o azyl oraz im szkodzą".

Dodał, że Węgry nie tylko próbują zrobić przestępstwo z monitorowania praw człowieka w strefach granicznych, ale też "ułatwiania uzyskania informacji, pomocy prawnej czy pomocy imigrantom".

Szijjarto oświadczył w odpowiedzi, że UNHCR wypowiedział wojnę rządowi węgierskiemu dlatego, iż broni on bezpieczeństwa Węgrów przed nielegalną imigracją. Minister polecił uwadze Al-Husseina fakty, które mówią, że w ciągu ostatnich trzech lat w Europie zginęło ponad 330 osób, a ponad 1300 zostało rannych "z powodu zamachów terrorystów migracyjnego pochodzenia".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska