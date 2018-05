Strefa Gazy. Najkrwawszy dzień od 2014 roku

Do 28 wzrosła liczba zabitych Palestyńczyków w poniedziałek w starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie Gazy na granicy z Izraelem - podało palestyńskie ministerstwo zdrowia, na które powołuje się agencja dpa. Ponad 1700 osób zostało rannych.

Zdjęcie Palestyńczycy w Strefie Gazy /AFP

Jest to najkrwawszy dzień od czasu wojny w Strefie Gazy w 2014 roku - podkreśla agencja dpa.

Reklama

W Strefie Gazy, wzdłuż granicy z Izraelem od rana trwają protesty przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Poniedziałkowy rozlew krwi w Strefie Gazy najprawdopodobniej ożywi międzynarodową krytykę zasad, które pozwalają izraelskim żołnierzom używać śmiercionośnej broni przeciwko nieuzbrojonym w ostrą broń protestującym - odnotowuje agencja Associated Press. Na krótkim nagraniu filmowym zamieszczonym na portalu BBC News widać, jak grupy Palestyńczyków rzucają kamieniami w stronę izraelskich żołnierzy.

Izrael twierdzi, że ma prawo bronić swojej granicy i że chce za wszelką cenę ją zablokować.

Starcia na granicy z Izraelem. Coraz więcej ofiar 1 13 Agencja AP pisze, że oczekuje się, iż obecnie - gdy w poniedziałek odbędą się oficjalne uroczystości inauguracji amerykańskiej placówki w Jerozolimie - trwające od sześciu tygodni demonstracje zaostrzą się. Od początku protestów pod koniec marca zginęło już 45 Palestyńczyków. Autor zdjęcia: Źródło: AFP 13

Starcia między protestującymi Palestyńczykami a izraelską armią trwają od rana. Tysiące mieszkańców Strefy Gazy zebrało się w poniedziałek w różnych punktach przy granicy z Izraelem.

W związku z otwarciem amerykańskiej ambasady Jerozolimę patrolują tysiące policjantów, w tym funkcjonariuszy służb granicznych i jednostek specjalnych. Policja informowała, że funkcjonariusze "natychmiast odpowiedzą na każdy incydent, do którego dojdzie, lub na nielegalne protesty".

Swoją decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił 6 grudnia 2017 roku. Wkrótce potem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję". Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela.

Wraz z poniedziałkowymi ofiarami do 52 lub 61 - jak podają różne źródła - wzrosła liczba zabitych Palestyńczyków z rąk sił izraelskich od 30 marca. Wtedy to rozpoczęły się cotygodniowe protesty w Strefie Gazy, na granicy z Izraelem, pod hasłem "Wielki Marsz Powrotu". Mają trwać do 15 maja, kiedy wybuchła pierwsza wojna arabska, nazywana przez Izraelczyków wojną o niepodległość, a przez Arabów "katastrofą" (an-Nakba), w związku z wysiedleniami i ucieczkami setek tysięcy ludzi przed walkami. Właśnie los tych wysiedlonych i ich potomków, których jest obecnie kilka milionów, jest jedną z kluczowych kwestii w konflikcie arabsko-izraelskim.