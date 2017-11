Strzelanina w Kalifornii. Trzy ofiary

We wtorek rano doszło do strzelaniny w szkole podstawowej w Rancho Tehama, w pobliżu miejscowości Corning w północnej Kalifornii. Co najmniej trzy osoby zginęły, a dwoje dzieci zostało rannych - podała lokalna stacja telewizyjna KCRA. Napastnik został zastrzelony przez policję.

Strzelanina rozpoczęła się około 8 rano czasu lokalnego. Ranne dzieci hospitalizowano. Pozostali uczniowie szkoły Rancho Tehama zostali ewakuowani "w bezpieczne miejsce" - podało biuro tamtejszego szeryfa.

Według KCRA strzały usłyszano najpierw w prywatnym domu, a następnie strzelanina przeniosła się do szkoły.

Przedstawiciel biura szeryfa hrabstwa Tehama Phil Johnston powiedział, że policja bada co najmniej pięć "scen zbrodni" wokół szkoły Rancho Tehama w związku ze strzelaniną.

Rancho Tehama Reserve to mała miejscowość, licząca niespełna 1,5 tys. mieszkańców, położona między Corning a Red Bluff.