Co najmniej 50 osób zginęło, a 200 zostało rannych - to najnowszy bilans tragicznej strzelaniny, do której doszło w Las Vegas. Napastnik otworzył ogień do uczestników koncertu niedaleko hotelu Mandalay Bay. Na miejsce natychmiast przybyły oddziały lokalnej policji oraz oddział SWAT. Policja zastrzeliła sprawcę.

Zdjęcie Uczestnicy festiwalu biegną z rannym /AFP

64-latek Stephen Paddock - to on otworzył ogień do uczestników koncertu. Mężczyzna był mieszkańcem Las Vegas - poinformowała policja, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia.



Wśród co najmniej 50 ofiar śmiertelnych są dwaj policjanci, którzy byli po służbie.



Przypomnijmy, że tragiczny bilans wzrósł. Wcześniej informowano bowiem o co najmniej 20 zabitych i 100 rannych.



Sprawca na 32. piętrze

Zdarzenie miało miejsce w okolicy hotelu Mandalay Bay w Las Vegas podczas koncertu muzyki country. Uzbrojony w broń automatyczną napastnik otworzył ogień do osób bawiących się na koncercie. Mężczyzna został zastrzelony przez policjantów.



Jak podał przedstawiciel policji Las Vegas, sprawca został unieszkodliwiony na 32. piętrze hotelu Mandalay Bay. Trwają poszukiwania drugiej osoby, która wraz z nim wynajmowała pokój w hotelu. Policja poinformowała, że poszukiwana to kobieta pochodzenia azjatyckiego o imieniu Marylou Danley.

Jak powiedziała jedna z uczestniczek koncertu, podejrzana o współudział w strzelaninie kobieta miała straszyć ludzi w Mandalay Bay, że "wszyscy zginą dziś wieczorem".



W śledztwo zaangażowało się FBI.

Według policji sprawca i jego towarzyszka działali na własna rękę. Z tego powodu zdarzenie nie jest na razie rozpatrywane w kategoriach zamachu terrorystycznego.



Jak poinformował przedstawiciel wokalisty Jasona Aldeana, nikt z zespołu i ekipy technicznej nie ucierpiał w trakcie strzelaniny.



Konsulat RP w Los Angeles: Monitorujemy sytuację





Konsulat Generalny RP w Los Angeles monitoruje sytuację w Las Vegas w związku ze strzelaniną i czeka na bliższe informacje o ofiarach - poinformowano w poniedziałek na oficjalnym profilu Konsulatu Generalnego na Twitterze.

"Konsulat monitoruje sytuację w Las Vegas w związku ze strzelaniną. Jesteśmy w kontakcie z OFM (Biurem ds. Misji Zagranicznych Departamentu Stanu - przyp. PAP). Czekamy na bliższe informacje o ofiarach" - napisano na profilu.

Dyrekcja portu lotniczego Las Vegas-McCarran poinformowała na Twitterze, że z powodu strzelaniny tymczasowo wstrzymano połączenia z tym lotniskiem.

Zdjęcie Ucieczka uczestników festiwalu / AFP