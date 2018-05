Strzelanina w Londynie. Jedna osoba zginęła, druga jest ranna

Jedna osoba zginęła, a druga została ranna we wtorek późnym wieczorem w Londynie. Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji metra Queensbury w dzielnicy Edgware leżącej w północno-zachodniej części stolicy Wielkiej Brytanii.

W godzinach wieczornych w okolicach stacji metra Queensbury został znaleziony poważnie ranny 30-letni mężczyzna. Zmarł przed dotarciem na miejsce służb ratowniczych. Druga ofiara - 20-letni mężczyzna - sam zgłosił się do lokalnego szpitala z rana postrzałową. Jak informuje Scotland Yard, jego stan jest stabilny.

Służby wszczęły śledztwo w tej sprawie. Miejsca, w których według policji doszło do ataków - Cumberland Road i Essolado Way - zostały otoczone kordonami policyjnymi.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zajścia. Wszystko wskazuje jednak, że mogło dojść do strzelaniny.