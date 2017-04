Strzelanina w Paryżu: Policjanci ostrzelani na Polach Elizejskich

W pobliżu Pół Elizejskich doszło do dwóch strzelanin. Możliwe, że sprawca pierwszego ataku, do którego doszło w czwartek ok. godz. 21, próbował dokonać napadu z bronią w ręku - oceniły trzy źródła w paryskiej policji, na które powołuje się agencja Reutera. Nie żyje dwóch policjantów oraz jeden ze sprawców ataku. Według źródeł policyjnych, druga strzelanina miała miejsce około godziny 22. Jak przypomina korespondent Interii w Paryżu Michał Michalak, "Pola Elizejskie, zwłaszcza okolice Pałacu Elizejskiego, były dziś wyjątkowo mocno obstawione; uzbrojeni po uszy policjanci stali właściwie na każdym rogu".

Zdjęcie Pola Elizejskie po strzelaninie /REUTERS/Christian Hartmann /Agencja FORUM

Po pierwszym z ataków związek zawodowy policjantów na Twitterze przekazał, że jeden funkcjonariusz został zastrzelony w radiowozie, który stał na czerwonym świetle. Drugi zmarł w szpitalu.



Reklama

Według policji, było przynajmniej dwóch sprawców. Jeden został zastrzelony.



Wcześniej paryska policja spekulowała, że incydent mógł być aktem terroru.



Rzecznik francuskiego MSW powiedział, że jest zbyt wcześnie, by dochodzić motywów, jakimi kierowali się sprawcy strzelaniny.



Nieznane są jeszcze szczegóły obu incydentów. Na Twitterze paryska policja zamieściła apel, by unikać miejsca, w którym oddano strzały.

Atak mimo wzmocnionych sił bezpieczeństwa

"Przez dobre pół godziny od ataku niemal cały czas było słychać pojazdy jadące na sygnale" - relacjonuje nasz korespondent w Paryżu. "Teraz już jest ciszej, co nie znaczy, że spokojnie. Paryżanie dzwonią do siebie i upewniają się, czy bliskim na pewno nic się nie stało. Komunikat policji wywołał obawy, że być może szykuje się jakieś kolejne uderzenie" - opisuje.

"Szczególnie zatrważające jest to, że Pola Elizejskie, zwłaszcza okolice Pałacu Elizejskiego, były dziś wyjątkowo mocno obstawione; uzbrojeni po uszy policjanci stali właściwie na każdym rogu. Wzmocnione siły bezpieczeństwa były wynikiem m.in. posiadanych przez służby informacji o możliwych, planowanych w Paryżu zamachach" - podkreśla Michał Michalak.

"Co ciekawe, na antenie France2, na żywo, zgodnie z planem, Emmanuel Macron przedstawia swój program. Macron odniósł się jednak do strzelaniny, deklarując solidarność z paryskimi policjantami. Kandydat En Marche! postuluje zwiększenie liczebności policji" - informuje korespondent Interii.