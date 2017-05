Strzelanina w USA. Nie żyje co najmniej siedem osób

Co najmniej siedem osób zginęło w serii strzelanin w amerykańskim stanie Missisipi. Nic nie wskazuje, by tragedia miała związek z terroryzmem. Sprawca został zatrzymany.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /BRANDON WADE /PAP/EPA

Dokładne okoliczności zdarzeń w Missisipi nie są jeszcze znane. Wiadomo, że tragedia rozpoczęła się od telefonu na policję mieszkańca miasteczka Bogue Chitto, który poinformował, że na jego posesji przebywa nieproszony gość.

Reklama

Funkcjonariusz, który pojechał na miejsce, został zastrzelony. Po chwili zginęły trzy inne osoby. Jak informuje FBI, trzy kolejne osoby napastnik zastrzelił w dwóch innych domach. Sprawcą okazał się 35-letni czarnoskóry Willie Godbolt, który został schwytany przez policję. Uwolniono też 16-letniego chłopca, którego napastnik wziął jako zakładnika.

Prowadzący śledztwo zastrzegają, że jest za wcześnie, by mówić o motywach sprawcy. Lokalny dziennik "Daily Leader" pisze jednak o możliwości tak zwanego "samobójstwa poprzez policjanta", kiedy to sprawca chce sprowokować stróżów prawa, by go zabili. Godbolt ma na swoim koncie długą historię kryminalną.

Gubernator Missisipi Phil Bryant wezwał mieszkańców stanu do modlitwy za ofiary i ich rodziny.