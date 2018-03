Sudan: Trzy osoby nie żyją po ataku nożownika w meczecie

Trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych w wyniku ataku nożownika w meczecie we wschodnim Sudanie, niedaleko granicy z Erytreą - podała we wtorek późnym wieczorem miejscowa policja.

Zdjęcie Meczet w Sudanie; Zdj. ilustracyjne /ASHRAF SHAZLY /AFP

Według szefa lokalnej policji atak miał miejsce podczas wieczornej modlitwy.



Tożsamość napastnika nie jest znana. Nie wiadomo także, dlaczego zaatakował on w meczecie. Świadkowie mówili, że starał się zwracać się do wiernych, którzy nie chcieli go jednak słuchać. Następnie zaczął dźgać ludzi nożem.

"Zgromadzeni w meczecie odpowiedzieli na ten atak zabiciem napastnika" - powiedział szef lokalnej policji.