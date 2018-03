Światowy Kongres Żydów potępia morderstwo ocalałej z Holokaustu

Światowy Kongres Żydów (WJC) jest wstrząśnięty "barbarzyńskim zamordowaniem w zeszłym tygodniu w Paryżu 85-letniej ocalałej z Holokaustu Mireille K." - podkreślił WSJ w poniedziałkowym oświadczeniu.

Przewodniczący WJC Ronald S. Lauder zaakcentował, że Kongres wraz z francuską społecznością żydowską potępia to straszliwe, barbarzyńskie morderstwo i wzywa władze francuskie go pełnej transparentności w śledztwie w tej sprawie, "by zapewnić, że motywy tej potwornej zbrodni zostaną poznane najszybciej, jak to możliwe, i że będzie ona traktowana z najwyższą powagą, na jaką zasługuje".

Lauder przypomniał, że Mireille K. mieszkała w Paryżu w czasie obławy Vel' d'Hiv - kierowanego przez nazistów największego masowego aresztowania Żydów w Paryżu przez francuską policję 16 i 17 lipca 1942 roku.

W piątek znaleziono spalone zwłoki tej kobiety, z co najmniej 11 ranami kłutymi. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie tego morderstwa.