Policja w Raguzie na Sycylii aresztowała 15-osobowy oddział ochotniczej straży pożarnej, który zajmował się wywoływaniem ognia w lasach. Gaszenie ich miało być dla nich opłacalne. We Włoszech tego lata wybuchła rekordowa liczba pożarów.

Zdjęcie Pożary na Sycylii /GIOVANNI ISOLINO /AFP

Policja ujawniła treść podsłuchanych rozmów telefonicznych strażaków, z których wynika, że podkładali ogień, by zarobić, bo za udział w gaszeniu pożarów ochotnicze oddziały są opłacane. Stawka wynosi 10 euro za godzinę.



We Włoszech w tym roku wybuchło najwięcej pożarów w Europie - 371. Dla porównania w Hiszpanii było ich 43, a we Francji zaledwie 22. Według szacunków ekspertów, co najmniej połowa, a być może nawet 80 proc. włoskich pożarów to wynik celowych podpaleń, w które często zamieszane są organizacje mafijne. Chodzi między innymi o przekształcenie terenów zalesionych w budowlane lub pastwiska.



Tego lata spłonęło 72 tys. hektarów lasów - więcej niż w całym roku ubiegłym. Na gorącym uczynku schwytano 24 podpalaczy, a przeciw 400 podejrzanym toczy się śledztwo.