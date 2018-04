Syria: Atak rakietowy na lotnisko wojskowe w Hims

W poniedziałek rano doszło do ataku rakietowego na bazę syryjskich sił powietrznych w prowincji Hims. Jest wiele ofiar - poinformowała oficjalna syryjska agencja prasowa Sana.

Według agencji Sana syryjskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić osiem rakiet.



Reżim prezydenta Baszara el-Asada podejrzewa, że ataku dokonały USA.

Siły zbrojne USA nie brały udziału w ataku z powietrza na bazę lotniczą wojsk rządowych w Syrii - poinformował w niedzielę późnym wieczorem czasu lokalnego rzecznik Pentagonu.



"W tym czasie (w poniedziałek rano czasu lokalnego w Syrii - red.) Departament Obrony USA nie przeprowadził żadnych nalotów w Syrii (...) Jednak nadal uważnie obserwujemy sytuację (w tym kraju) i wspieramy wysiłki dyplomatyczne mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy używają broni chemicznej, zarówno w Syrii, jak i poza nią" - stwierdził rzecznik Pentagonu.



Po domniemanym użyciu w sobotę broni chemicznej w Dumie we Wschodniej Ghucie prezydent USA Donald Trump oświadczył, że prezydent Syrii Baszar el-Asad słono zapłaci za ten atak chemiczny.



W niedzielę Organizacja Syrian American Medical Society (SAMS) oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny w sobotę wieczorem na szpital w Dumie we Wschodniej Gucie, w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Władze w Damaszku odrzucają te oskarżenia.



Media w Libanie sugerują, że bazę lotniczą syryjskich sił powietrznych mogło zaatakować izraelskie lotnictwo.