Syria: Krwawy kontratak dżihadystów

Co najmniej 74 żołnierzy armii syryjskiej (SAA) zginęło w Syrii w kontratakach przeprowadzonych przez dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) - poinformowało w piątek wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Zdjęcie Walki wojsk Syryjskicch Sił Demokratycznych przeciw ISIS /Chris Huby /East News

Według Obserwatorium od czwartku dżihadyści atakują punkty kontrolne i pozycje SAA, głównie w zachodniej części położonej na wschodzie Syrii prowincji Dajr az-Zaur. W walkach zginęło także 45 bojowników IS.

W ostatnich miesiącach IS utraciło większość zajętych wcześniej obszarów w Syrii i Iraku, m.in. Mosul, swój bastion w północnym Iraku.

W czwartek Państwo Islamskie opublikowało nagranie audio przypisywane przywódcy IS Abu Bakr al-Bagdadiemu, w którym zachęca on swych zwolenników do wytrwałości i dalszej walki.

Abu Bakr al-Bagdadi był po raz ostatni widziany w lipcu 2014 r. w meczecie al-Nuri w Mosulu, w którym wygłosił kazanie i ogłosił powstanie kalifatu na terenach Iraku i Syrii opanowanych przez dżihadystów.

11 lipca Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie poinformowało, że ma "sprawdzone informacje o zabiciu" przywódcy IS, ale więcej szczegółów o jego śmierci nie podano.

Ryan Dillon, rzecznik prasowy wojsk USA walczących z Państwem Islamskim powiedział, że "nie posiadając sprawdzalnych dowodów jego śmierci, przyjmujemy, że on żyje".

USA wyznaczyły nagrodę w wysokości 25 mln dol. za Al-Bagdadiego.