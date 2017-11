Syryjska opozycja powoła delegację na konferencję w Genewie

Syryjskie grupy opozycyjne powołają 50-osobową delegację, która będzie uczestniczyła w kolejnej rundzie rozmów w Genewie, które odbędą się pod egidą ONZ - poinformował w czwartek Reuters.

"Jutro dojdzie do dalszych rozmów, podczas których podejmiemy decyzję, kto wejdzie w skład delegacji i określimy w jaki sposób będziemy pracować" - powiedział w Rijadzie podczas wieczornej konferencji Basma Qadmani, członek Narodowej Koalicji na rzecz Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych (National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces).

W dwudniowej konferencji w Rijadzie uczestniczyło ponad 140 przedstawicieli różnych syryjskich stronnictw opozycyjnych. Jak podał portal stacji Al-Dżazira, celem spotkania przeciwników Asada była konsolidacja opozycji przed wyznaczoną na 28 listopada kolejną rundą rozmów w Genewie.

Zależało na tym Arabii Saudyjskiej, która wspiera rebeliantów walczących z syryjskim wojskiem.

Wojna w Syrii, która w ciągu sześciu lat pochłonęła ponad 320 tys. ofiar śmiertelnych, przekształciła się w bardzo złożony konflikt, w którym intensywnie uczestniczą dżihadyści i w który są zaangażowane regionalne oraz światowe mocarstwa.

Konflikt ten zaczął się w marcu 2011 roku od krwawego stłumienia przez Asada prodemokratycznych manifestacji.